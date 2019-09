Nach dem Cup ist vor dem Liga-Alltag

Drei der vier oö. Zweitligisten sind diese Woche im ÖFB Cup gescheitert, nur die SV Ried kämpfte sich mit dem 4:3-Krimi gegen Ligakonkurrent Steyr ins Achtelfinale. Bei allen vier Vertretern waren die Blicke aber rasch wieder nach vorne gerichtet.

Ried-Trainer Gerald Baumgartner sprach von einem „unglaublichen Cup-Match“ und lobte vor allem die Moral der Mannschaft, die sich auch vom 2:2 und 3:3 nicht aus der Bahn werfen ließ. „Es ist eine unserer Qualitäten, nie aufzugeben.“

Der Aufstieg war auch wichtig für das nächste Derby, das am Sonntag (10.30) bei Blau Weiß Linz steigt. „Jeder Sieg gibt Selbstvertrauen“, betonte Baumgartner.

Charakterstarke Steyrer

Bei Gegner Steyr herrschte zwar Enttäuschung, dank der vor allem in Hälfte zwei starken Leistung lässt sich aber viel Positives für das schwere Gastspiel am Sonntag (10.30) bei Austria Klagenfurt mitnehmen. „Wir haben einen super Fight abgeliefert“, sagte Trainer Willi Wahlmüller. Auch er hob den Charakter des Teams hervor: „Es zeichnet uns aus, dass wir nie aufgeben. Wir sind in einer Arbeiterstadt, das wollen die Leute sehen.“ Die ungewohnt vielen Gegentore der drittbesten Abwehr der Liga erklärte er so: „Wir wollten gewinnen, haben mit offenem Visier gespielt.“

„Fußball kann richtig grausam sein“

Wunden lecken war bei BW Linz nach dem 1:4 gegen Amstetten angesagt. „Fußball kann richtig grausam sein und ich muss ehrlich sagen, so schlimm habe ich es noch ganz selten erlebt“, sagte Trainer Goran Djuricin, nachdem sein Team ja bis zur 94. Minute geführt hatte. Vor dem Derby gegen Ried gab’s gestern einen Tag frei.

Als einziger OÖ-Klub ist der FC Juniors am Freitag wieder dran. Nach vier Pflichtspielpleiten in Folge soll in Amstetten wieder ein Erfolgserlebnis her. „Die Begegnung hat für uns nach zuletzt einigen erfolglosen Spielen natürlich eine hohe Bedeutung“, sagte Trainer Gerald Scheiblehner, der wieder auf Lawal und Meister zurückgreifen kann.