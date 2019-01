„Nach dem Fest“: Haideggers Erzählungen

Die Zukunft ist retro, grell und albern. „Der Traum von Salzburg“, Salzburg in Las Vegas, wie Hallstatt in China. Einer mit Mozartperücke klimpert im Casino ununterbrochen die „Kleine Nachtmusik“, während die Spielautomaten lärmen. Im „realen“ Salzburg lugt unterdessen eine Frau aus dem Fenster. Besucherkontingente werden über die Staatsbrücke geschleust, eine App informiert die Frau, sie wäre draußen eine zuviel.

Einsamkeit und Fremdheit sind zentrale Themen in Christine Haideggers Erzählband „Nach dem Fest” (Otto Müller Verlag). Die in Linz aufgewachsene Autorin, Jahrgang 1942, konnte krankheitsbedingt am Donnerstag im Linzer Stifterhaus nicht lesen, für sie sprang Kollegin Karin Peschka ein. Haidegger — auch eine exzellente Lyrikerin — sieht genau hin. Wie sich Menschen an Ritualen und Gewohnheiten festklammern, ausgeführt in der titelgebenden von 15 Erzählungen. Ein Pärchen ist seit mehr als dreißig Jahre verheiratet, er kontrolliert, sie fügt sich. Sie verweigert sich, „seine Umarmungen erträgt sie mit geschlossenen Augen und hinterher wird sie ,Schlaf gut, Harald’ sagen“. Empathie und Ironie, Haidegger kann beides.

Im zweiten Teil des Abends las der 1972 in Rosenheim gebürtige Christian Lorenz-Müller aus „Ziegelbrennen“ (ebenfalls Müller Verlag). Ein episch angelegter Roman, Europa im 20. Jahrhundert bis heute, eine Geschichte von Flucht und Vertreibung. pia