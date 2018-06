Nach der Evolution jagt Spanien den Titel

Drei Großereignisse in Serie hat „La Furia Roja“, also „die rote Furie“, von 2008 bis 2012 fast nach Belieben dominiert. Die spanische Nationalelf galt über Jahre als unbezwingbar, dem Tiki-Taka-Spielstil hatte so gut wie niemand etwas entgegenzusetzen.

Doch die Überlegenheit bröckelte — und bei der WM 2014 fand sie ein jähes Ende. Blamables Aus in der Gruppenphase, zwei Jahre später folgte eine nicht minder enttäuschende Niederlage im EM-Achtelfinale.

Nun sind die Spanier wieder bereit, ihrem Ruf als „La Furia Roja“ nachzukommen. „Wir glauben an uns. Wir haben die WM schon gewonnen und wollen sie wieder gewinnen“, wagte Abwehrchef Sergio Ramos die Kampfansage.

Der Glaube an die eigene Stärke ist zurückgekehrt. Mitverantwortlich dafür ist Trainer Julen Lopetegui, der nach der Europameisterschaft 2016 übernahm. „Es wird keine Revolution geben, sondern eine Evolution, bei der einige junge Spieler ihre Chance bekommen“, hatte der Baske bei seiner Präsentation angekündigt.

Spanien unter Trainer Lopetegui ungeschlagen

So war es auch. Der prägende Spielstil blieb, die Mannschaft wurde punktuell verjüngt, ohne auf erfahrene Stars wie Iniesta, Ramos oder Pique zu verzichten. Der Erfolg gibt Lopetegui, der bereits vorzeitig bis 2020 verlängerte, recht. In der WM-Qualifikation blieben die Iberer in zehn Spielen ungeschlagen, feierten neun Siege, glänzten mit einem Torverhältnis von 36:3 und verwiesen Italien klar mit fünf Punkten Vorsprung auf Rang zwei. In insgesamt 18 Matches sind die Spanier unter dem erfolgreichen Nachwuchs-Teamtrainer (U19- und U21-Europameister, Anm.) noch ungeschlagen.

Stars als Zuschauer

So kann sich Lopetegui auch leisten, Stars zuhause zu lassen: Unter anderem verpassten Alvaro Morata, Cesc Fabregas (beide Chelsea) oder Javi Martinez (Bayern) den Sprung auf dem WM-Zug. Letztlich hängt aber alles vom Erfolg ab — sonst kann sich das Blatt schnell wenden.