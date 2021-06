Nach der Sensation brachen alle Dämme

Zurückhaltend, verschlossen und etwas langsam sollen die Schweizer sein, lauten manche Vorurteile.

Dass dem nicht so ist, haben die Eidgenossen spätestens nach dem sensationellen Viertelfinaleinzug bei der EM gegen Frankreich bewiesen. Denn nach dem gewonnenen Elfmeterkrimi herrschte bei unseren Nachbarn pure Ekstase.

Wildfremde Menschen lagen sich bei den Public Viewings in den Armen, hatten teilweise Tränen in den Augen. Auch auf den Straßen brachen alle Dämme, wechselten sich Hupkonzerte mit Feuerwerken und Jubel-Geschrei ab. Das berühmte „Hopp Schwiiz“ hatte längst ganz Europa erreicht.

Kein Wunder nach dem Wechselbad der Gefühle, das Österreichs Nachbar in Bukarest erlebt hatte. Auch die Protagonisten auf dem Rasen waren nach dem allerersten Sieg in der K.o.-Phase einer EM-Endrunde nicht zu bremsen.

„Ich bin mega stolz auf die Mannschaft. Wie wir das gemacht haben. Es ist so schön, das vor meinen Eltern zu erleben. Die Art und Weise war hervorragend“, meinte ein sichtlich gerührter Torhüter Yann Sommer, der den entscheidenden Penalty gegen Kylian Mbappe pariert hatte.

Und damit selbst den restlos euphorisierten Schweizer TV-Kommentator verwirrte, der in der ersten Emotion völlig perplex schrie: „Ja? Oder wird gecheckt? Ja! Ja! Der Treffer zählt! Die Schweiz steht im Viertelfinale!“

„Ich muss fast weinen, wir waren ganz unten“

Es sei ihm nachzusehen, nicht wenige sprachen anschließend vom größten Sieg der „Nati“ seit dem 126-jährigen Bestehen des Verbandes. Speziell die irre Aufholjagd der Elf von Vladimir Petkovic nach dem 1:3-Rückstand war beeindruckend.

Zuvor hatte man binnen vier Minuten eine mögliche 2:0-Führung durch den vergebenen Rodriguez-Elfmeter (55.) verspielt und war durch den Doppelpack von Karim Benzema (57., 59.) in Rückstand geraten. Spätestens nach dem Traumtor von Paul Pogba traute den Eidgenossen wohl niemand mehr etwas zu.

„Ich muss fast weinen, wir waren schon ganz unten im Spiel und sind zurückgekommen mit einer Einstellung, die unglaublich ist“, strahlte Sommer. „Die Mannschaft hat einen Charakter gezeigt. Wir glaubten daran, dass wir noch etwas reißen können, wenn wir das Anschlusstor schießen“, sagte Kapitän Granit Xhaka.

Nach den Treffern von Haris Seferovic (81.) und Mario Gavranovic (90.) war der Glaube an die große Sensation endgültig zurück. „Jeder Schweizer kann stolz auf das sein, was wir geschafft haben”, sagte Arsenal-Profi Xhaka.

Genugtuung nach Kritik

Zur überschwänglichen Freude gesellte sich auch eine Prise Genugtuung. Denn die Kritiker waren nach der mäßigen Gruppenphase und vor allem nach dem in der Öffentlichkeit viel diskutierten Friseurbesuch im Teamquartier lautstark in Erscheinung getreten. „Es wurde so viel geschrieben, dass die Mannschaft arrogant sei. Aber heute haben wir vielen das Maul gestopft“, nahm sich Xhaka kein Blatt vor den Mund.

Im Viertelfinale am Freitag wartet nun (ohne den gesperrten Xhaka) mit Spanien das nächste Kaliber. Doch die Schweizer haben längst Blut geleckt und fühlen sich bereit für noch mehr große Taten. „Man hat gesehen, alles ist möglich im Fußball“, betonte Xherdan Shaqiri.