Nach der Wahl ist vor der Wahl

Mit der Kongresswahl ist in den USA der Startschuss für den Präsidentschaftswahlkampf gefallen. Dass Amtsinhaber Donald Trump 2020 erneut für die Republikaner antreten wird, gilt als sicher, sofern kein gröberer Skandal ausbricht oder gar Strafbares — Stichwort: Russland-Connection oder Steuergeschichten — ans Licht kommen sollte. Die Demokraten wollen den Schwung der jüngsten Wahl mitnehmen und im Repräsentantenhaus mit ihrer neuen Mehrheit gegen Trump mobil machen.



Angriffsflächen bietet der Präsident zur Genüge. Bisher haben ihm die Attacken aber nur mäßig geschadet, wie das gute Abschneiden gerade der von ihm persönlich unterstützten Kandidaten am Dienstag gezeigt hat. Doch jetzt können die Demokraten schwereres Geschütz auffahren: Denn mit der Mehrheit in der Kammer übernehmen die Demokraten auch den Vorsitz einzelner Ausschüsse. Zudem erhalten sie mehr Geld und Personal für Untersuchungen.

Brennendes Interesse für Trumps Steuerakt

Höchste Priorität für die Demokraten haben Trumps Steuerunterlagen. Der Republikaner hat mit der amerikanischen Tradition gebrochen und seine Steuererklärungen nicht veröffentlicht. Der für Haushaltsfragen zuständige Ausschuss kann allerdings Finanzminister Steven Mnuchin anweisen, die Dokumente auszuhändigen. Sie könnten dann an die Justiz- und Geheimdienstausschüsse übergeben werden. Unter demokratischer Führung würde man sich dort sehr dafür interessieren, ob Trump etwa Geschäftsbeziehungen nach Russland pflegte oder Zuwendungen aus dem Ausland erhielt.



Allerdings sprechen Demokraten auch davon, dass sie den Bogen nicht überspannen wollen. Der Republikaner Mitch McConnell, Mehrheitsführer im Senat, nennt die Gefahr beim Namen: Die Ermittlungen der Demokraten könnten so verlaufen wie das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Bill Clinton in den 1980er Jahren wegen dessen Affäre mit einer Praktikantin. Politisch mag man das für eine gute Idee gehalten haben. Allerdings, so McConell: „Die Öffentlichkeit wurde wütend auf uns und hatte Mitleid mit ihm.“

Letztlich wird entscheidend sein, wen die Demokraten 2020 ins Rennen schicken werden. Ein klarer Favorit drängt sich nicht auf. Mögliche Bewerber müssen ausloten, wie weit links sie sich positionieren können, ohne zu riskieren, Wähler in der Mitte zu verprelle.

Wie weit links darf sich ein Kandidat positionieren?

„Das wird 2020 der Trick sein“, sagt der Abgeordnete Tim Ryan aus Ohio. Er ist einer von mehr als zwei Dutzend potenziellen Anwärtern auf das Kandidatenticket. Darunter sind altgediente Demokraten wie Ex-Vizepräsident Joe Biden (75), die linke Ikone Bernie Sanders (77) und Senatorin Elizabeth Warren (69). Aber auch viele neue Gesichter werden als potenzielle Kandidaten gehandelt. Dazu zählen linke Politiker wie Andrew Gillum (39), der der erste afroamerikanische Gouverneur von Florida werden wollte. Oder Beto O’Rourke (46), der in Texas mit seiner Senatskandidatur eine Welle der Begeisterung auslöste. Zwar blieben die Sensationen am Dienstag aus, beide konnten sich nicht durchsetzen. Dennoch ist sich Neera Tanden vom Center for American Progress sicher: „Das Modell für 2020 ist Andrew Gillum und Beto O’Rourke.“

Heizt bedrängter Trump Handelskonflikte an?

US-Präsident Donald Trump könnte Experten zufolge den Handelskonflikt mit der EU nach dem Wahlerfolg der Demokraten im Repräsentantenhaus verschärfen. „Es kann sein, dass Trump gegenüber Europa und China noch aggressiver wird, um davon abzulenken, dass er innenpolitisch unter Druck gerät und nicht mehr viel bewegen kann“, sagte der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest. „Es wird ungemütlich für Trump, aber Verbesserungen für Europa im Streit über Zölle und Militärausgaben erwarte ich nicht.“ Auch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer meint: „Die Risiken für Deutschland und Europa im Handelskonflikt haben nicht abgenommen, sie sind sogar eher etwas gestiegen.“ Wenn Trump künftig innenpolitisch weniger frei agieren könne, „dann ist es nicht ausgeschlossen, dass er im Bereich der Außenwirtschaftspolitik, wo er weitgehend freie Hand hat, umso entschiedener auftritt“.

Polarisierung wahrscheinlich

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen macht sich ebenfalls wenig Hoffnung auf Entspannung. „Da wird es keine Kurskorrektur geben, eher eine Intensivierung, weitere Polarisierung“, befrüchtet der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im deutschen Bundestag. Generell gelte für die USA: „Ab jetzt ist Präsidentschaftswahlkampf.“ Das seien keine guten Rahmenbedingungen, um in einer international fragilen Lage mehr Verlässlichkeit und Stabilität zu schaffen.

Demokraten als Korrektiv?

Österreichische Ökonomen sehen den Ausgang der Kongresswahl gelassener. „Die große Überraschung, dass die Demokraten auch den Senat für sich in Anspruch nehmen, ist ausgeblieben“, kommentiert der Chefanalyst der Raiffeisen Bank International (RBI), Peter Brezinschek: „Die Richtung der Wirtschaftspolitik wird das Ergebnis auch nicht wesentlich beeinflussen.“ Brezinschek ortet sogar die Chance, dass es 2019 zu einer Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China kommen könnte, zumal auch China viel zu verlieren habe.

Der Chefanalyst der Erste Group, Friedrich Mostböck, sieht das Wahlergebnis im Gespräch mit der APA sogar „leicht positiv“. Der Sieg der Demokraten im Repräsentantenhaus „bringt vielleicht ein Korrektiv“. Trump müsse sich nun „stärker mit dem Repräsentantenhaus abstimmen“.

Auch der Chef des Institut für Höhere Studien (IHS) Martin Kocher verweist darauf, dass es für Trump nun deutlich schwieriger werden könnte neue wirtschaftspolitische Maßnahmen durchzusetzen.