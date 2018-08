Nach der „Watschn“ schlug LASK zurück

Von Christoph Gaigg

Diese Mannschaft haut einfach gar nichts um! Nicht einmal die schmerzhaftesten Nackenschläge, so wie das dramatische Aus in der Europa League gegen Besiktas oder das späte 1:1 gegen Rapid. Und so krönte der LASK den inoffiziellen Feiertag (19.08.) mit dem 2:1-Siegtor durch Philipp Wiesinger (89.) und dem ersten Dreier gegen die Wiener seit der Rückkehr in die Bundesliga.

„Es gibt kein schöneres Gefühl, als daheim gegen Rapid in der 90. Minute das Siegtor zu schießen“, strahlte Wiesinger vor Glück. Trainer Oliver Glasner, der nach dem 2:1 jubelnd aufs Feld stürmte, konnte vor seinen Mentalitätsmonstern nur noch anerkennend den Hut ziehen. „Aller-, allergrößten Respekt. Wir haben wieder eine Watschn erhalten, sind aber wieder aufgestanden, sind nicht zusammengebrochen. Großes Kompliment.“

„Das schönste Tor meiner Karriere“

Der Sieg fiel in die Kategorie verdient. 19:8 Torschüsse sprachen Bände, schon vor dem Prachtschuss von Christian Ramsebner zum 1:0 hätten die Athletiker dank zahlreicher Chancen in Führung gehen müssen. Doch dann kam Ramsebner, fasste sich aus 30 Metern ein Herz und traf Rapid in Selbiges. „Ich habe gleich gemerkt, dass ich ihn unglaublich getroffen habe. Das schönste Tor meiner Karriere“, jubelte jener Mann, der alle neun Pflichtspiele über 90 Minuten bestritten hat. Und fast vom Helden zum Pechvogel geworden wäre: Referee Hameter entschied auf Handelfmeter, obwohl Ramsebner der Ball eher an die Brust gesprungen war (84.). Den Penalty parierte der bärenstarke Alex Schlager, der sich zuvor bei einem Freistoß sehenswert ausgezeichnet hatte. Doch nur Sekunden später war bei einem Berisha-Schuss nichts zu halten, 1:1!. „Da dachten wir: ‚Das gibts nicht, schon wieder’“, gab Glasner zu. Ehe Wiesinger nach einer Standardsituation die bis auf den Auswärtssektor ausverkaufte TGW-Arena zum Kochen brachte. „Das zeigt den großen Charakter der Mannschaft“, sagte Ramsebner. „Traumhaft. Wir sind über unseren Schatten hinausgewachsen“, war Schlager happy. Jetzt gibt’s zwei Tage frei — erstmals seit über vier Wochen endlich Zeit zum Durchschnaufen.