Nach drittem Nein zu Brexit-Vertrag ist wieder alles möglich!

Von Manfred Maurer

Die Ohrfeige war zwar nicht mehr ganz so schallend, wie am 15. Jänner und am 12. März, aber auch dritte Ablehnung des Brexit-Vertrages durch das britische Unterhaus war gestern alles andere als knapp daneben: Mit 344 zu 286 Stimmen fegten die Abgeordneten das von Premierministerin Theresa May mit der EU-27 ausgehandelte Abkommen vom Tisch.

Mays letztes Ass war auch kein Trumpf

Dabei hatte May als letztes Ass ihr Rücktrittsangebot aus dem Ärmel gezogen: Ihr baldiger Abgang gegen ein Ja zu ihrem Deal. Das beeindruckte einige Brexit-Hardliner wie den auf die May-Nachfolge spekulierenden Ex-Außenminister Boriss Johnson, der gestern erstmals für den Vertrag stimmte. Aber für eine Mehrheit reichte es dennoch nicht, wie schon vor der Abstimmung klar war.

Nach dem dritten Nein stellt die EU-27 immer ungeduldiger und verbunden mit der Warnung vor einem harten No-Deal-Brexit die Frage: Was nun, Frau May?

Eine Antwort gab es gestern keine. „Die Auswirkungen der Entscheidung des Unterhauses sind schwerwiegend“, sagte die Premierministerin und sprach von einem „alternativen Weg“ der nun gefunden werden müsse. Sie wolle sich aber weiterhin für einen geordneten EU-Austritt einsetzen.

Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, forderte May zum Rücktritt auf — „nicht zu einem unbestimmten Datum in der Zukunft, sondern jetzt!“

Spekulationen über viertes Referendum

Britische Medien spekulierten, May könnte nächste Woche einen weiteren Anlauf unternehmen, ihren Deal durchzubringen. Regierungskreise hätten nämlich darauf verwiesen, dass die Ablehnungsfront gestern wieder etwas gebröckelt sei.

Parlament könnte die Kontrolle übernehmen

Möglicherweise kommt die Antwort gar nicht mehr von May, sondern vom Unterhaus, wenn es sich denn einmal für und nicht nur gegen etwas einigen könnte. Am Montag soll das Parlament eine zweite Runde an Testabstimmungen über Alternativen zu dem Abkommen abhalten. Bei der ersten Runde hatten sich die Parlamentarier noch nicht auf eine Option einigen können – alle acht zur Abstimmung stehenden Vorschläge wurden abgelehnt. Die meisten Ja-Stimmen entfielen dabei auf ein zweites Referendum über den EU-Austritt und auf den Vorschlag, nach dem Ausscheiden in einer Zollunion mit der EU zu bleiben.

EU-Sondergipfel am 10. April

Für die EU jedenfalls ist das britische Spiel auf Zeit vorbei. EU-Ratschef Donald Tusk berief einen EU-Sondergipfel für den 10. April ein. Die EU-Kommission hält jetzt einen EU-Austritt ohne Vertrag am 12. April für wahrscheinlich. Das ist die Deadline, welche der letzte EU-Gipfel gesetzt hatte. Er eröffnete aber auch die Möglichkeit, dass die Briten um einen längeren Aufschub ansuchen, dann aber müssten sie an der EU-Wahl im Mai teilnehmen. Nun sei es an Großbritannien, vor dem 12. April zu erklären, wie es weitergehen könnte, sagte die EU-Kommission.

Dieser Ruf ertönte auch aus den EU-Regierungen von Berlin über Paris bis Wien. „Die Briten müssen vor dem 12. April eine Entscheidung treffen, wie es weitergehen soll. Ansonsten ist es der No-Deal-Brexit, so hart das auch wäre“, sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD). Die britische Regierung müsse „in den kommenden Tagen dringend einen Alternativplan vorlegen“, erklärte das französische Präsidialamt. „Sollte dies nicht passieren, dann ist das wahrscheinlichste Ergebnis, dass Großbritannien die EU ohne Vertrag verlässt.“

„… macht Chaos nur noch größer“

Auch in Österreich Enttäuschung über Londons Unfähigkeit zur Einigung

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) äußerte sich enttäuscht über die abermalige Ablehnung des Brexit-Vertrages in London: „Das ist eine schlechte Entscheidung und macht das Chaos nur noch größer, so Kurz, der weiter für einen geordneten Brexit eintritt, „auch wenn dieser nun immer unwahrscheinlicher wird“. Wenn Großbritannien nicht binnen zwei Wochen einen Plan vorlege, werde es, so Kurz, „leider zu einem Hard Brexit kommen“. Ob ein neues Referendum in Großbritannien sinnvoll wäre, könne er nicht beurteilen, betonte der Kanzler.

Teilnahme an EU-Wahl wäre „nur mehr absurd“

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) meinte, es gebe „eine gewisse Frustration auf beiden Seiten“: „Man kennt sich nicht mehr aus.“ Kurz und Strache waren sich darin einig, dass eine Teilnahme der Briten an der EU-Wahl im Mai nicht sinnvoll sei. Strache: „Das wäre nur mehr absurd.“

Außenministerin Karin Kneissl (parteilos) geht schon vom Hard Brexit am 12. April aus: „Sollte kein politisches Wunder passieren, rechne ich mit einem ungeregelten Ausscheiden Großbritanniens am 12. April.“

ÖVP-EU-Spitzenkandidat Othmar Karas beklagte das „Totalversagen der politischen Klasse des Vereinigten Königreichs“. Jetzt müsse die britische Regierung bis zum EU-Gipfel in zehn Tagen sagen, was sie wolle. Karas: „Europa kann nicht endlos auf Großbritannien warten.“

Ähnlich äußerte sich SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder: „Statt weiter Chaos und immer mehr Fragezeichen zu produzieren, müssen May und die britische Regierung so schnell wie möglich klarstellen, was sie wollen.“ Ein dauerndes Verschieben des britischen EU-Austritts „ohne Lösungsplan ist keine Option“.