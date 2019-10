Nach Erfolgsjahr: Intralogistik-Spezialist TGW will „vernünftig“ weiterwachsen

Der oö. Intralogistik-Spezialist TGW mit Sitz in Marchtrenk hat derzeit allen Grund zu feiern.

Das mit 30. Juni abgelaufene Geschäftsjahr 2018/2019 konnte vor allem mit einem Rekordwert in der 50-jährigen Unternehmensgeschichte aufwarten: Aufträge mit einem Volumen von 920 Mio. Euro (2017/18: 780 Mio. Euro) konnten heuer abgeschlossen werden.

Großaufträge von Puma und Kellner&Kunz

Harald Schröpf, CEO der TGW Logistics Group, bestätigte gestern beim Pressegespräch weiters, dass man mit dem Sportartikel-Spezialisten Puma einen der größten Aufträge – im dreistelligen Millionenbereich – der Firmengeschichte abschließen konnte. Aber auch das neue europäische Verteilerzentrum von Kellner&Kunz in Wels konnte man mit dem Automatisierungsangebot ihrer Intralogistik für sich gewinnen, so Schröpf. „Wenn alles gut läuft und die Rahmenbedingungen passen, hoffen wir die Schallmauer von einer Milliarde Euro im Auftragseingang im laufenden Wirtschaftsjahr zu überspringen.“ Etwa drei Viertel des Auftragsvolumens kommt aus Europa, der Rest aus den USA – nur ein sehr kleiner Teil aus Asien, der ein schwieriger Markt sei.

Der Umsatz wuchs um ein knappes Prozent von 713,1 Mio. auf 719,6 Mio. Euro.

Ersatzteillager und „Brexit-Klauseln“

Dass das Wachstum nicht die lichten Höhen der Vorjahre – zuletzt fast 15 Prozent – erreicht hat, wird u.a. mit dem Brexit-Prozess begründet, der „einige Millionen“ gekostet habe. Mittlerweile habe man auf der Insel, wo rund 300 TGW-Mitarbeiter beschäftigt sind, Ersatzteillager angelegt und sichere sich mit „Brexit-Klauseln“ in den Verträgen gegen Mehrkosten durch Brexit-bedingte Verzögerungen ab. Das Ebit, das im Vorjahr 36,6 Mio. Euro betragen hatte, fiel im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 27,9 Mio. Euro etwas niedriger aus. Schröpf begründete das damit, dass man das F&E Budget von 24,2 auf 28,1 Mio. Euro erhöht und rund 10 Mio. Euro in die Mitarbeiter – für Ausbildung, einen Freizeitpark, Kinderbetreuung sowie die Mitarbeiterbeteiligung – investiert habe. Aber auch die SAP-Umstellung spiele eine Rolle. Der Ausblick: Der Umsatz für das aktuelle Geschäftsjahr soll auf 800 Mio. Euro steigen, die Mitarbeiterzahl, die zuletzt von 3165 auf 3415 anwuchs, will man auf 3750 aufstocken. „Unser Ziel ist es, weiter vernünftig und gesund zu wachsen“, resümierte Schröpf.hu