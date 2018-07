Nach Fest fahrbaren Untersatz „ausgeborgt“

27-Jähriger öffnete in Waizenkirchen zwei unversperrte Garagen – Im zweiten Versuch fand er einen Pkw, in dem der Schlüssel steckte

WAIZENKIRCHEN – Offenbar wusste ein 27-Jähriger aus Waldkirchen/Wesen nicht wie er in der Nacht auf Sonntag von einer Veranstaltung in Waizenkirchen (Bez. Grieskirchen) ins Innviertel nach Hause kommen sollte. Zunächst öffnete er bei einem Haus in Waizenkirchen gegen 3.10 Uhr eine unversperrte Garage, durchsuchte die drei abgestellten Pkw und zog mit seiner Freundin unverrichteter Dinge weiter. Laut Angaben des Hausbesitzers wurde aus der Garage bzw. aus den Pkw nichts gestohlen.

In der – ebenfalls unversperrten Nachbargarage – wurde der junge Mann aber fündig. Kurzerhand montierte er dort von einem Pkw die Kennzeichen ab und brachte sie auf einem daneben stehenden, jedoch nicht zum verkehr zugelassenen Pkw an. Dann nahm er diesen Wagen in Betrieb, weil dort der Fahrzeugschlüssel steckte. Er brachte mit dem Auto seine Freundin zur Arbeit und fuhr weiter nach Waldkirchen/Wesen (Bez. Schärding), wo er den Pkw in einem Wald abstellte. Dort nahm der Mann die Kennzeichen vom Pkw und legte sie in den Kofferraum. Anschließend versperrte er das Fahrzeug und ging nach Hause. Der Pkw wurde von einem Zeugen im Wald entdeckt und der PI Engelhartszell angezeigt. Im Zuge der Fahndung konnte der 27-Jährige in einem Wohnhaus in der Nähe des Waldes ausgeforscht werden. Er war geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt.