Nach Fund von Kinderleiche in Koffer: Mutter festgenommen

Nach dem Fund der Leiche eines zehnjährigen Kindes in einem Koffer in einem Schuttcontainer im Großraum Paris haben Fahnder die Mutter festgenommen.

Die 33-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, sagte Staatsanwältin Laureline Peyrefitte am Freitag der dpa. Der am Vortag in dem Container rund 100 Meter von seiner Wohnung entdeckte Bub wies etliche Stichverletzungen auf.

Der Vater hatte seine Frau und den Buben nach der Heimkehr von der Arbeit am Mittwochabend als vermisst gemeldet, als beide nicht zu Hause waren.

Die Polizei stellte dort Blutspuren sicher, die auf ein Verbrechen hindeuteten. Nach Medienberichten war die Mutter psychisch labil, das Paar soll sich in einer Trennungssituation befunden haben.