Nach Fußball und Leichtathletik auch „großes Paket“ für Nordische

Der LASK bekommt das Linzer Stadion zum Umbau in eine echte Fußball-Arena, die Leichtathleten erhalten mehrere Ersatzlösungen mit dem LA-Zentrum in der Linzer Wieningerstraße sowie dem Trauner Stadion an der Spitze und nun konnte Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner auch ein großes Paket für den Nordischen Ski-Sport in Oberösterreich präsentieren. Die Stoßrichtung ist klar: „Wir haben uns auf Basis von zwei Studienergebnissen und in Abstimmung mit dem Landesskiverband entschlossen, bestehende und funktionierende Trainings- und Wettkampfstandorte in Oberösterreich zu stärken und diese als Top-Trainings- und -Wettkampfstätten auszubauen“, so Achleitner. Das lang diskutierte Projekt einer neuen Nordic Arena in Oberaigen/Hellmonsödt wird hingegen fallen gelassen. Das nordische Paket, das Investitionen von mehr als sechs Millionen Euro beinhaltet, im Überblick:

Hinzenbach: Die Skisprung-Arena wird um eine Rollerstrecke bzw. Langlaufloipe (Kosten ca. zwei Millionen Euro) erweitert, womit die Kombinierer in Oberösterreich endlich eine Heimat — für Training und Wettkämpfe — finden.

Rosenau/Windischgarsten: Das Biathlon- und Langlauf-Leistungszentrum wird um drei Millionen ausgebaut und adaptiert (mit Flutlicht, neuem Schießstand, mobilen Schneekanonen).

Liebenau: Die Wintersportarena erhält ein neues Klub- bzw. Funktionsgebäude (1 Million).

Schöneben: Die Rollerstrecke bekommt einen neuen Asphalt, dazu kommen Investitionen in Umkleiden und Toiletten (400.000).

Bad Leonfelden: In der Wintersportarena werden 100.000 Euro in die Loipeninfrastruktur (Gebäude, Flutlicht, Gerätschaft) investiert.

Lohnsburg: In das Biathlon- und Skirollerzentrum fließen 100.000 für Adaptierungs- und Sanierungsmaßnahmen.