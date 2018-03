Nach Großbrand im 3M-Werk in Villach Krisenstab eingerichtet

Nach dem Großbrand am Villach-Standort des Konzerns 3M ist am Mittwoch ein Krisenstab in der Firma zusammengetreten. Wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilte, wurde etwa ein Drittel der Betriebsanlagen zerstört. Die betroffenen Mitarbeiter wurden vorerst beurlaubt. Wie man beim Post-It-Hersteller betont, starte man bereits wieder mit der Instandsetzung des Betriebs.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, stand auch einen Tag nach dem Brand nicht fest, hieß es von 3M, geht jedoch in die Millionen. Teile des Verwaltungsgebäudes wurden provisorisch instand gesetzt, hier trafen sich auch die etwa 30 Mitglieder des Krisenstabes unter der Führung von Werksleiter Jens Milde. „Momentan geht es darum, ein komplettes Bild der zerstörten, und der noch funktionsfähigen Anlagen sowie der Infrastruktur zu bekommen“, sagte Milde. Die beurlaubten Mitarbeiter wolle man „Schritt für Schritt wieder in den Arbeitsprozess“ integrieren. Aus Konzernsicht möchte man die Kunden für Schleifprodukte „möglichst bald wieder beliefern“. Die Villacher würden dabei auch auf andere Werksstandorte des Multi-Technologiekonzerns setzen.

In der Nacht auf Dienstag hatten gleich mehrmals die Sirenen in und um Villach geheult: Ein Teil des Produktionsstandortes von 3M, an dem unter anderem Schleifmaschinen und Schleifscheiben erzeugt werden, stand in Flammen. Bald nach der ersten Alarmierungen wurden weitere Kräfte nachgefordert, schließlich standen mehr als 300 Feuerwehrleute von 32 Wehren im Einsatz, Drehleitern kamen sogar aus den Bezirken St. Veit und Spittal. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt, er erlitt einen Nasenbeinbruch.

Der Brand wurde am Dienstagvormittag unter Kontrolle gebracht, der Feuerwehreinsatz dauerte aber an. Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach, sagte auf APA-Anfrage: „Wir waren noch die ganze Nacht auf Mittwoch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Danach haben wir schadensminimierende Arbeiten übernommen, also etwa Löschwasser aus dem Gebäude herausgepumpt.“ Ein Glück sei gewesen, dass wenige Meter vom Betriebsgelände entfernt die Drau vorbeiführt, Löschwasser war also unbegrenzt vorhanden. Mittlerweile hat das Landeskriminalamt Kärnten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.