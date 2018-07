Nach mehr als fünf Jahren Urteil im NSU-Prozess erwartet

Nach mehr als fünf Jahren Verhandlungsdauer will das Oberlandesgericht München am Mittwoch sein Urteil im NSU-Prozess sprechen. Mit Spannung wird erwartet, ob das Gericht der Bundesanwaltschaft folgt und die Hauptangeklagte Beate Zschäpe als Mittäterin an den zehn Morden, zwei Bombenanschlägen und fünfzehn Raubüberfällen des NSU verurteilt. In diesem Fall droht der 43-Jährigen lebenslange Haft.

Im Falle einer Verurteilung würde Zschäpe zudem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und eine anschließende Sicherungsverwahrung drohen. Die Verteidiger sehen keine Mittäterschaft Zschäpes an diesen Gewalttaten. Sie bestreiten auch die Darstellung der Anklage, dass Zschäpe mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die Terrorzelle NSU gebildet habe.

Nach Auffassung der Verteidiger ist die 43-Jährige im Wesentlichen nur für eine Brandstiftung am letzten Versteck des Trios bestrafbar. Dafür forderten sie eine Haftstrafe von maximal zehn Jahre.