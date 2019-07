Nach Migrantentragödie: Ruf nach Wiederaufnahme der Seenotrettung

Das schwere Bootsunglück vor der Küste Libyens hat die Debatte über Rettungseinsätze im Mittelmeer befeuert. Die UNO fordert eine Wiederaufnahme der Seenotrettung in dem Gebiet. Nach dem womöglich schwersten Bootsunglück im Mittelmeer in diesem Jahr werden nach Angaben der libyschen Küstenwache 115 Migranten vermisst, bis gestern Abend wurden 62 Leichen geborgen. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) und das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) sprechen sogar von rund 150 Vermissten. Das Unglück habe sich am Donnerstag fünf Kilometer vor der libyschen Küste ereignet. Ärzte ohne Grenzen zufolge wurden 135 Menschen gerettet und in den Hafen der libyschen Stadt Al-Chums gebracht.

Italiens Innenminister Matteo Salvini macht unterdessen Druck auf Europa für eine effizientere Bekämpfung der Schlepperei. Er verweigerte gestern sogar einem Schiff der italienischen Küstenwache mit 135 Migranten an Bord die Einfahrt in einen italienischen Hafen. Erst wenn die EU-Kommission die Verteilung der Migranten an Bord koordiniert habe, soll das Schiff anlanden dürfen.

Brüssel drängt auf Verteilung

Unterdessen hat die EU die Staaten neuerlich zu einer Lösung zur Verteilung von aus Seenot geretteten Migranten gedrängt. Es brauche „dringend vorhersehbare und nachhaltige Lösungen für die Seenotrettung im Mittelmeer“, sagten die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sowie die für Nachbarschaftspolitik und Migration zuständigen Kommissare Johannes Hahn und Dimitris Avramopoulos in einer gemeinsame Stellungnahme.

Eine Million Euro Strafe für Einfahrt in Hafen

Seit Anfang 2019 sind insgesamt 3418 Migranten in Italien eingetroffen, im Vergleichszeitraum 2018 waren es noch über 18.000 — ein Rückgang von 81 Prozent.

Die italienische Abgeordnetenkammer gab derweil grünes Licht für einen Gesetzesentwurf, nach dem Seenotrettern in dem Land künftig Strafen von bis zu einer Million Euro drohen könnten, wenn sie mit ihren Schiffen unerlaubt in italienische Hoheitsgewässer fahren.