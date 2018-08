Nach Nerven-Krimi: Losfee säte Zwiespalt

Gleich drei Rekordmeister tummeln sich in der Gruppe G der Europa League. Neben Rapid sorgen der 54-fache schottische Titelträger Rangers FC und der zehnfache russische Champion Spartak Moskau für Attraktivität, das Feld wird vom spanischen Favoriten Villarreal komplettiert.

Bei den Hütteldorfern reagierte man mit zwiespältigen Gefühlen auf die Auslosung. „Touristisch und sportlich interessant“, freute sich Trainer Goran Djuricin, Kapitän Stefan Schwab fieberte dem Duell mit den Rangers im Ibrox Park entgegen. „Das wird ein richtig cooles Duell.“ Trainer der Schotten ist Liverpool-Legende Steven Gerrard, der im Sommer zwölf neue Spieler geholt hat und die Vorherrschaft von Celtic brechen will.

Weniger Freude hatte Rapid mit dem „Gelben U-Boot“ aus Spanien. Vor drei Jahren hatte es in der Gruppenphase einen Heimsieg und eine Auswärtsniederlage gegeben. „Villarreal hätte ich mir nicht wirklich gewünscht“, gestand Schwab. „Da hat jeder geschimpft und an den Flug gedacht.“ Beim letzten Duell hatte sich die Landung äußerst turbulent gestaltet. Während der Rapid-Kapitän insgesamt von einer „anspruchsvollen, ganz, ganz schweren Gruppe“ sprach, gab Sportchef Fredy Bickel zu: „Ich hätte es mir vielleicht etwas anders gewünscht.“

Ohne Pampers gelang Rapid die Wende

Die Erleichterung nach dem Nerven-Krimi mit dem 1:2 in Bukarest war aber auch am Tag danach riesig. „Nach dem Schlusspfiff habe ich gemerkt, wie die ganze Last abfällt. Da sind, glaube ich, ein paar Spieler zusammengebrochen, mich eingeschlossen“, schilderte Torhüter Richard Strebinger, einer der Erfolgsgaranten. In Hälfte eins hatte die Welt noch anders ausgesehen. „Da ist alles schiefgegangen, was nur schiefgehen kann“, meinte Djuricin. „Wir haben uns in der Pause ausgemacht, dass wir die Pampers ausziehen.“ Mit Erfolg.

In der UEFA-Fünfjahreswertung liegt Österreich mit 26,650 Punkten auf Rang zwölf, Elfter (fixer CL-Platz) sind die Niederlande (27,433).