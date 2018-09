Nach Premierentor für Österreich liegt Ullmanns Fokus auf dem LASK

Nach dem „besonderen Erlebnis“ will der Links-Verteidiger den Erfolgslauf der Athletiker in der Fußball-Bundesliga auch in Mattersburg fortsetzen

Von Roland Korntner

Mit einigen Erfolgserlebnissen im Gepäck kehrte Maximilian Ullmann vom U21-Team zum LASK zurück. Zu Buche stehen zwei Siege gegen Armenien (2:1) und in Gibraltar (5:0) sowie in beiden Spielen je ein Treffer. „Wir haben gute Leistungen gezeigt und es jetzt selbst in der Hand, Gruppenzweiter zu bleiben“, bilanzierte Ullmann im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Auf seine persönlichen Darbietungen ist er ebenfalls stolz, vor allem auf das Siegtor gegen Armenien: „Das war mein erster Treffer für Österreich überhaupt, das ist natürlich etwas ganz Besonderes“, so Ullmann. Sein Fokus gilt aber längst wieder dem Bundesliga-Alltag, am Sonntag (14.30 Uhr) wartet Mattersburg. „Wir wollen unser Spiel wieder durchziehen und dort anschließen, wo wir vor der Länderspielpause aufgehört haben“, meinte der 22-jährige Linksverteidiger. Soll heißen: Die Serie von fünf Siegen in Folge, vier davon in der Meisterschaft, soll fortgesetzt werden. Mit der bisherigen Erfolgsformel. „Defensiv stehen wir sehr kompakt, darauf können wir bauen. Und vorne sind wir immer für ein Tor gut“, weiß Ullmann.

Trainer Oliver Glasner gab sich ebenfalls zuversichtlich, warnte aber vor den Burgenländern, die sich „nach einem holprigen Start mittlerweile stabilisiert“ haben. Gegen die Austria setzte es zuletzt ein unglückliches 1:2.