Nach Razzia: Wohngruppe wird laufend kontrolliert

WELS — Nach der Drogen-Razzia in einer Welser Betreuungseinrichtung, in der derzeit neun 14- bis 17-jährige Jugendliche untergebracht sind, prüft die Fachaufsicht des Landes den Fall. Im Raum stehen Vorwürfe, wonach im Heim mit Wissen der Betreuer Drogen konsumiert würden und die Teenager die Schule schwänzen. Bei der Hausdurchsuchung waren wie berichtet keine Suchtmittel gefunden worden. Die Arbeit dieser Wohngruppe werde laufend von zuständigen Stellen unangekündigt kontrolliert, hieß es in einer Stellungnahme der Kinder- und Jugendhilfe am Freitag. Bisher habe es nie Beanstandungen geben, versicherte die Leiterin Gabriele Haring. Die von der Stadt Wels in einer Aussendung angeprangerten „katastrophalen Zustände“ seien nie angetroffen worden. Sie betonte auch, dass „der Konsum von Drogen keinesfalls toleriert wird“. Ein Drogenkonsum dürfe aber nicht zum Verlust des Betreuungsplatzes führen.

Schüler nicht zum Schulbesuch zwingen

Was das Schulschwänzen angeht, erklärte sie, dass es für ein Jahr gemeinsam mit dem Landesschulrat ein Projekt gegeben habe. Die Jugendlichen seien in einer eigenen Klasse von einem Lehrer und einem Sozialpädagogen unterrichtet worden. Die Anwesenheit habe über 50 Prozent betragen. Das Projekt sei ausgelaufen, derzeit erarbeite man Alternativen. Gegen den Willen der Schüler können die Betreuer sie jedoch nicht in die Schule zwingen. Allerdings sei es das Ziel, dass die Jugendlichen zur Schule gehen, stellte Haring klar.