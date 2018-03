Nach Sprung aus Fenster: Häftling (43) geschnappt

SCHÄRDING/BREGENZ — Anfang Februar hat der filmreife Ausbruch eines Häftlings in der Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt — nun, fast einen Monat später, konnte der Ausbrecher dingfest gemacht werden. Der 43-jährige Serbe, der eine Strafe wegen Betrugs absaß, war wie berichtet am 5. Februar im Krankenhaus Schärding aus einem Fenster im zweiten Stock gesprungen. Er war dorthin wegen Verletzungen, die er sich vermutlich selbst zugefügt hatte, von der Justizanstalt Suben verlegt worden. Am Fluchttag hatte er sich mehrmals übergeben und so seinen Bewacher veranlasst, das Fenster zu öffnen. Als Fluchthelfer fungierte der 26-jährige Sohn des Mannes. Dieser hatte unten mit einem Fluchtwagen gewartet. Der junge Mann konnte wenig später von der Polizei gestoppt werden – zu dem Zeitpunkt hatte er seinen Vater aber schon aussteigen lassen.

Nun wurde der 43-Jährige von der Vorarlberger Polizei wieder verhaftet. Er hatte sich in der Wohnung eines Verwandten in Bregenz aufgehalten, teilte die oö. Polizei mit. Der 43-Jährige leistete keinen Widerstand. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert und soll wieder nach Oberösterreich zurückgebracht werden.