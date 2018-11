Nach teuerstem Wahlkampf beginnt das große Wundenlecken

Ein Rekordergebnis der Midterm-Wahlen in den USA steht schon fest: Noch nie zuvor war für einen Zwischenwahlkampf so viel Geld ausgegeben worden wie heuer: Umgerechnet 4,6 Milliarden Euro, 35 Prozent mehr als 2014. Was die Spenden anlangt, haben die Demokraten die Republikaner schon überflügelt. Ob sich das auch in den Wahlergebnissen niedergeschlagen hat, wird die Welt freilich erst am Mittwoch wissen. Die letzten Wahllokale schließen erst in den Morgenstunden (MEZ).

Damit beginnt das große Wundenlecken der Verlierer. Ob das Donald Trump mit seinen Republikanern sein wird oder sich die Hoffnung der Demokraten auf eine schallende Ohrfeige für den Präsidenten zerschlagen hat, blieb bis zuletzt in den Umfragen unklar.

Es ging um alle 435 Abgeordneten-Mandate im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Senatssitze. Außerdem fanden in 36 Bundesstaaten Gouverneurswahlen statt. Den Demokraten wurden Chancen eingeräumt, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu übernehmen. Dafür müssen sie zusätzlich 23 Sitze erhalten. Im Senat wurde den Republikanern dagegen eine Verteidigung ihrer knappen Mehrheit prognostiziert. Doch der Verlust nur einer Kammer reicht, dass Trump gegen erheblich mehr Widerstände anregieren müsste als bisher.

Heftige Grabenkämpfe prägten den Wahlkampf wie selten zuvor. Trump entwarf eine apokalyptische Vision eines Amerikas unter den Demokraten, schürte Ängste vor illegaler Einwanderung und wirtschaftlichem Verfall. „Demokraten produzieren Mobs. Republikaner produzieren Jobs“, so eine seiner Parolen. Die Demokraten revanchierten sich, indem sie Trump den „rassistischsten, sexistischsten, homophobsten, bigottesten Präsident der Geschichte“ und „pathologischen Lügner“ nannten.