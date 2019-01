Nach tödlichem Böller-Unfall sollen schärfere Regeln kommen

EBERSCHWANG/LINZ — Nach dem Tod eines 17-jährigen Innviertlers durch eine Böller-Explosion denkt die Politik laut über Verschärfungen nach. Das Problem liege aber in der Kontrolle, denn es gebe bereits Regeln, nur „keiner hält sich daran“, sagte Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) am Mittwoch im ORF-Radio OÖ.

Expertenrat geplant

Der 17-Jährige wollte wie berichtet auf einer privaten Silvesterparty in Eberschwang (Bezirk Ried) aus einer selbst gebauten Vorrichtung aus Metallrohren eine Kugelbombe mit 15 cm Durchmesser abschießen. Als die Lunte versagte, versuchte er sie ein zweites Mal anzuzünden. Dabei dürfte es in dem Rohr sofort zur Explosion gekommen sein. Der Jugendliche erlitt schwere Kopfverletzungen, denen er wenig später erlag. Podgorschek will nach den Weihnachtsferien eine Expertenrunde einberufen. Er kann sich vorstellen, dass nur noch speziell geschulte Personen Feuerwerke abschießen dürfen, räumt aber ein, dass eine gesetzliche Regelung nicht einfach sein werde, denn das Hauptproblem sei die Kontrolle. So gebe es bereits ein Gesetz, wonach Feuerwerke vom Bürgermeister genehmigt werden müssen, aber niemand halte sich daran. Zudem würden die meisten Unfälle mit verbotenen Feuerwerkskörpern passieren, so der Landesrat.

Auch im Fall des in Eberschwang tödlich verunglückten 17-Jährigen steht im Raum, dass er die Kugelbombe möglicherweise gar nicht legal hätte kaufen können. Die Staatsanwaltschaft Ried versucht das nun zu klären. Ermittler vermuten, dass es sich um einen Feuerwerkskörper der Kategorie F3 gehandelt haben dürfte, den man nur verwenden darf, wenn man über einen Pyrotechnikausweis verfügt.

Gutachter untersucht Feuerwerkskörper

Die Abschussvorrichtung und die Reste der Kugelbombe wurden sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen beauftragt. Dieser versucht die für die Ermittler zentralen Fragen zu klären, um welchen Feuerwerkskörper es sich handelte, woher er stammt und wer ihn dem Jugendlichen verkauft bzw. gegeben hat. Das Ergebnis des Gutachtens sei in einigen Tagen zu erwarten, so Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, am Mittwoch. Vom diesem hänge ab, ob es weitere Ermittlungen geben werde.