Nach Treffen mit Freundin Haft für Österreicher in Florida

Ein 18-jähriger Österreicher ist am Montag im US-Bundesstaat Florida in Sarasota County festgenommen worden. Der Teenager reiste in die USA, um dort seine 15-jährige Chat-Bekanntschaft zu treffen. Es soll dabei auch zu Sex gekommen sein, was in Florida einen Verstoß gegen das Schutzalter von 16 Jahren bedeuten würde. Er wurde laut Angaben der örtlichen Polizei ins Bezirksgefängnis gebracht.

Für seine Freilassung wurde eine Kaution in der Höhe von 200.000 US-Dollar (ca. 170.000 Euro) festgelegt. Wie mehrere US-Medien berichteten, hatten der Oberösterreicher und eine 15-Jährige US-Amerikanerin bereits mehrere Monate lang romantischen Kontakt per Internet, ehe er sich dazu entschloss, in die USA zu reisen. Dort mietete sich der Teenager eine Unterkunft, in der er und das Mädchen schließlich von der Polizei aufgefunden wurden, nachdem die Mutter der 15-Jährigen nach deren Verschwinden die Polizei alarmiert hatte.

Laut Behördenangaben war sich der 18-Jährige seiner straffälligen Handlungen nicht bewusst, schrieben mehrere Online-Medien. Weitere Anklagepunkte könnten noch folgen, da auch Fotos und Videomaterial sichergestellt wurde, das bei den Chats der beiden entstanden sein soll. Die Anklageerhebung ist für Mitte September vorgesehen, hieß es auf der Webseite des County-Sheriffs-Office. Im Falle einer Verurteilung drohen mehrere Jahre Haft.