Nach „unfassbarer Entgleisung“ fordert OÖVP Rücktritt von SPÖ-Bereichssprecherin Schatz

Für OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer ist das Verhalten der oberösterreichischen SPÖ-Nationalrätin Sabine Schatz „eine bodenlose Frechheit“. Konkret empört sich Hattmannsdorfer über eine von Schatz am Samstag abgesetzte Twitter-Meldung, in der sie einerseits an die Mühlviertler Hasenjagd am 2. Februar 1945 erinnert, andererseits aber den Satz anhängt: „Und Landeshauptmann Stelzer tanzt am Burschenbundball“. Für den OÖVP-Landesgeschäftsführer ist es eine „unfassbare Entgleisung“, dass Schatz — sie fungiert bei der SPÖ als „Erinnerungskultursprecherin“ —den Landeshauptmann „nur in die Nähe von rechtsextremem Gedankengut bringt“. Die OÖVP werde nicht länger zulassen, „dass die SPÖ das NS-Opfergedenken parteipolitisch einseitig missbraucht und politisches Kleingeld daraus schlägt“, stellt Hattmannsdorfer klar, um freilich nicht nur eine „öffentliche Entschuldigung“zu fordern. Vielmehr fordert er die SPÖ-Landeschefin Birgit Gerstorfer und SPÖ-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner auf, „ein Zeichen der Verantwortung zu setzen und die personellen Konsequenzen zu ziehen. Die SPÖ-Nationalrätin ist in ihrer Funktion als Bereichssprecherin nicht mehr tragbar und muss zurücktreten“.

Auch ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer meldete sich zu Wort: „Mit dem Gedenken an die schrecklichen Taten der Nationalsozialisten spielt man nicht. Das eignet sich nicht zum Wechseln von politischem Kleingeld“, mahnte er die SPÖ-Parteiführung, „endlich Klartext zu sprechen und das zu unterbinden“.

Sowohl Landes- als auch Bundes-SPÖ sowie Schatz schwiegen sich bis in den Sonntagabend hinein aus.