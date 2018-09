Nach wilder Schlägerei — Polizei sucht Zeugen

LINZ — Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen für eine brutale Schlägerei, bei der bereits Mitte Juli in Linz zwei Männer teils schwer verletzt worden sind. Ein aggressives Trio hatte seine Opfer grundlos angepöbelt und war dann auch noch mit einem Plastikstuhl auf sie losgegangen.

Schlägerei auf Überwachungskamera

Zu der heftigen Auseinandersetzung in der Linzer Betlehemstraße kam es schon am 14. Juli. Was die Täter nicht wussten: Der Streit wurde mit einer Überwachungskamera gefilmt. Mit dem veröffentlichten Material sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Die Opfer, zwei Paare, waren in den frühen Morgenstunden in einem Gastgarten eines Pizza-Imbissstandes in der Linzer Bethlehemstraße gesessen. Ohne ersichtlichen Grund pöbelten die jungen Männer ihre Tischnachbarn an. Einer der drei aggressiven Männern packte plötzlich einen Plastikstuhl und schlug ihn einem der Opfer ins Gesicht. Der Mann erlitt dabei mehrere Brüche im Gesicht: am Jochbein und am Kiefer.

Zwei der Unbekannten schlugen zu. Der dritte soll „Scheiß Juden!“ geschrieen und die Begleiterinnen der beiden Männer mit dem Umbringen bedroht haben. Dann machte sich das Trio in unbekannter Richtung aus dem Staub. Der Täter mit der grauen Kappe soll am rechten Unterschenkel eine Tätowierung haben. Die Polizei Linz ersucht um Hinweise an die PI Landhaus Tel. 059133/45-86100.