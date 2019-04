Nachdenkzettel

Denkzettelwahlen sind kein neues Phänomen. Wo sonst, als bei Wahlen, sollen die Wähler in einer Demokratie ihren Unmut ausdrücken? Auf der Straße, ja, da geht es auch. Aber vornehmer, bequemer und nicht zuletzt anonymer ist der Wahlzellenprotest. Keiner sieht die virtuelle Ohrfeige.

Problematisch wird es allerdings, wenn die Blitzableiterfunktion zum zentralen Wahlmotiv wird. Europawahlen sind in dieser Hinsicht besonders gefährdet, weil in weiten Teilen der Wählerschaft noch immer die völlig falsche Ansicht verbreitet ist, dabei gehe es eh nicht um wirklich viel.

Daher könnte man auch Parteien wählen, die man in Gemeinde-, Landes- oder Bundesgremien nicht haben möchte. Und außerdem: Die da in Brüssel sollen sich ruhig einmal so richtig erschrecken!

Doch erschrecken könnten am 27. Mai auch die Bürger, wenn sich die Summe ihrer ausgeteilten Ohrfeigen in einem großen Donnergrollen über Europa manifestiert. Was bedeutet es, wenn die, die vor allem gegen etwas sind, jene Parteien stärken sollten, deren Wahlprogramm das Dagegensein im Fokus hat?

„Dann drohen im EU-Parlament — ob mit oder ohne Briten — britische Verhältnisse.“

Dann drohen im EU-Parlament — ob mit oder ohne Briten — britische Verhältnisse. Das Unterhaus in London weiß seit Monaten, was es alles nicht will. Mehrheit für etwas, gibt es nicht. Vielleicht gibt das potenziellen Denkzettelwählern zu denken.