Special Olympics: Nachhaltige Brücken schlagen

Von Tobias Hörtenhuber

In exakt 50 Tagen werden die 7. nationalen Sommerspiele der Special Olympics in Vöcklabruck (8. bis 11. Juni) eröffnet. 1600 Sportler mit intellektueller Beeinträchtiung aus elf Nationen (80% aus Österreich) gehen in 18 Disziplinen an den Start. „Die Organisatoren sind sehr, sehr engagiert, die Nachhaltigkeit ist auf einem guten Weg“, ist Nationaldirektor Marc Angelini, ein gebürtiger Luxemburger, von den Bemühungen in der gesamten Region angetan. Mehr als 20 Vereine helfen mit, die Bewerbe entsprechend über die Bühne zu bringen. „Es wird nach den Spielen in Richtung Inklusion bessere und größere Möglichkeiten geben“, ist Angelini überzeugt.

GC Attersee initiierte Vorzeigeprojekt

Ein Paradebeispiel dafür liefert der GC Attersee, wo die Golfbewerbe stattfinden werden. „Es liegt uns sehr am Herzen, Brücken zu schlagen“, erklärte Geschäftsführer Andreas Hagara. Schon im Herbst startete auf Initiative des ehemaligen Segel-Welt- und Europameisters eine Trainingsgruppe für Menschen mit Beeinträchtigung. Im Winter wurde diese in der Turnhalle fortgesetzt. Geleitet wird sie von Hagaras Tochter Anna, einer angehenden Sportwissenschafterin. „Die Gruppe wird auch nach den Spielen weiter bestehen“, ist dem 53-Jährigen die Nachhaltigkeit ein ganz großes Anliegen. Ebenso wie die Unterstützung der Organisatoren rund um den Verein „Brücken bauen“. Am Samstag steigt im GC Attersee das zweite Charity-Turnier, dessen Reinerlös den Special Olympics zugute kommt.