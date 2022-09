Nachhaltige Energiequelle Holz

Es müsse alles dafür getan werden, dass Biomasse weiter ausgebaut und nicht durch die EU eingeschränkt wird, so Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner und Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger am Freitag in einer Aussendung.

Obwohl verhindert werden konnte, dass das EU-Parlament die Nutzung von Biomasse aus Holz inklusive Pellets nicht mehr als erneuerbare Energie anerkennt, sei nun Umweltministerin Leonore Gewessler im EU-Trilog „klar gefordert“, Stellung zu beziehen.

Führende Hersteller von Biomassekesseln in OÖ

„Oberösterreichs Energietechnologie-Unternehmen haben sich weltweit eine Spitzenstellung bei erneuerbaren Energien erarbeitet, jeder vierte automatische Biomassekessel, der in der EU verkauft wird, kommt aus unserem Bundesland. Auch aus dieser Sicht wäre jegliche Einschränkung der Nutzung von Biomasse widersinnig und grob fahrlässig“, so Achleitner.

Langer-Weninger: „Die nachhaltige Holznutzung, wie sie durch unsere Bäuerinnen und Bauern erfolgt, ist der Schlüssel zur Energieunabhängigkeit und Klimaneutralität.“ Die Nutzung der nachhaltigen Energiequelle Holz sei im Interesse des Klimas und der Bauern. Ihr fehle jedes Verständnis, dass auf EU-Ebene „mitten in der schlimmsten Gasversorgungskrise, überhaupt darüber diskutiert wird, den Ausbau von Bioenergie zu beschränken.“