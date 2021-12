Nachhaltigste Bank: Hypo OÖ ausgezeichnet

Die HYPO Oberösterreich ist vom Fachmagazin „Börsianer“ zur nachhaltigsten Bank Österreichs 2021 gekürt worden.

„Die Auszeichnung unterstreicht unsere klare, strategische Ausrichtung auf allen Ebenen der Nachhaltigkeit. Diese Prämierung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, weil die Nachhaltigkeit das Megathema in der Finanzbranche ist. Für uns ist es gleichzeitig auch Auftrag und Verantwortung in diesem Bereich konsequent weiter zu arbeiten“, erklärte Hypo-Oberösterreich-Generaldirektor Klaus Kumpfmüller in einer offiziellen Reaktion.