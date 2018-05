Nachrichtensperre nach Verlegung von Verdächtigem

LINZ — Jener 16-jährige Bursch, der am 11. Mai in Wien-Döbling ein siebenjähriges Mädchen erstochen haben soll, soll Medienberichten zufolge vor wenigen Tagen von der Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt in die forensische Abteilung am Neuromed-Campus nach Linz verlegt worden sein. Mitausschlaggebend dafür seien Sicherheitsgründe gewesen. Angeblich gebe es Morddrohungen gegen den Burschen, für den die Unschuldsvermutung gilt. Die Rede ist von einem Kopfgeld von 20.000 Euro.

Von offizieller Seite gab es gestern dazu keinerlei Stellungnahmen. Beim Justizministerium in Wien beruft man sich auf den Datenschutz, wie es schriftlich erklärte und auch beim Kepler-Klinikum durfte man keine Informationen zu dem Fall abgeben.

Fest dürfte laut Austria Presseagentur (APA) jedenfalls stehen, dass bei der Bestattung der Siebenjährigen, deren sterbliche Überreste nach Tschetschenien überstellt wurden, von Angehörigen der aus der nordkaukasischen Republik stammenden Familie am offenen Grab zur „Blutrache“ aufgerufen wurde. Ein entsprechendes Video kursierte im Internet.

Eine polizeiliche Bewachung im Kepler-Klinikum ist nicht vorgesehen, verwies Landespolizeidirektor Andreas Pilsl auf die zuständige Justizwache. Der Verdächtige dürfte jedenfalls rund um die Uhr unter fachärztlicher Beobachtung stehen. Dazu wird er mit dem renommierten Gerichtspsychiater Peter Hofmann konfrontiert, der ein Gutachten erstellen soll.

Ernst genommen werden von den Behörden offenbar auch Morddrohungen gegen Liane Hirschbrich, die Verteidigerin des 16-Jährigen. Diese hatte – wie die Tageszeitung „Österreich“ publik machte – Anzeige erstattet, nachdem bei ihr eine SMS eingegangen war, in der sie mit dem „Abstechen“ bedroht wurde.