Nachthimmel statt lichte Nächte

Oö. Umweltbeirat nimmt sich am Donnerstag der Lichtverschmutzung an

Wenn in größeren Städten oder Ballungsräumen Vollmondnächte nicht mehr von mondlosen Nächten zu unterscheiden sind, spricht man von Lichtverschmutzung — und genau damit befasst sich am Donnerstag der Umweltbeirat der oberösterreichischen Landesregierung. Damit im öffentlichen Raum wieder mehr Nachthimmel sichtbar wird, soll es zu einem umweltgerechten und effizienten Einsatz von Licht kommen, umreißt OÖVP-Klubobfrau die Intention eines Maßnahmenbündels, das als Empfehlung an die Landesregierung gehen soll. Gemeinden sollen laut Kirchmayr in dieser Frage besser unterstützt und das Land OÖ in seinem eigenen Wirkungsbereich mit Vorbildwirkung tätig werden. „Es geht hier um mehr Lebensqualität und den Schutz von Natur, Umwelt und Tierwelt“, betont die OÖVP-Klubobfrau. Die OÖVP, so Kirchmayr, sei „für diese Maßnahmen und tritt für einen effizienten Einsatz von Licht und gegen unnötiges Ausleuchten unserer Umwelt ein“.

Die empfohlenen Maßnahmen sind breit gestreut. So solle etwa das Land OÖ im eigenen Wirkungsbereich die Empfehlungen des „Österreichischen Leitfadens Außenbeleuchtung“ bei Sanierung und Neubauten berücksichtigen, heißt es. Zudem sollen bestehende Förderprogramme im Zusammenhang mit Außenbeleuchtungen auf Basis dieses Leitfadens harmonisiert werden, auch sollen für die Gemeinden zusätzliche Anreize geschaffen werden. An die Landesregierung ergeht außerdem das Ersuchen, in der Frage der Lichtverschmutzung eine entsprechende Sensibilisierung der Gemeinden, der Wirtschaft und der Bevölkerung zu erreichen. Unterstützt werden sollen die Gemeinden etwa auch durch die Erstellung einer Musterausschreibungsunterlage für Außenbeleuchtungen. Und schließlich soll das Land die Gemeinden und Regionen dabei unterstützen, Anerkennung als „Dark Sky Park“ zu finden.