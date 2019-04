Nachzählung in Istanbul zeigt Opposition weiter vorne

In der türkischen Millionenmetropole Istanbul liegt bei der mit Spannung verfolgten Nachzählung von Stimmen aus der Kommunalwahl weiter die Opposition in Führung. Der Bürgermeisterkandidat der Mitte-Links-Partei CHP, Ekrem Imamoglu, sagte am Donnerstag, er führe mit rund 19.500 Stimmen vor dem Kandidaten der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP Ex-Ministerpräsident Binali Yildirim.

Yildirim hatte die Wahl um den wichtigsten Bürgermeisterposten des Landes am Sonntag um Haaresbreite verloren. Die AKP legte daraufhin Beschwerden ein und erreichte in vielen Bezirken Nachzählungen. Die beiden Kandidaten hatten nach der Wahl vorläufigen Ergebnissen zufolge zunächst nur rund 24.000 Stimmen auseinandergelegen. In Istanbul hatten mehr als acht Millionen Menschen gewählt.

Der stellvertretende AKP-Vorsitzende Ali Ihsan Yavuz machte am späten Nachmittag darauf aufmerksam, dass sich der Abstand der AKP zur CHP schon verringert habe: “Sie werden sehen, es werden sich noch ganz andere Zahlen ergeben.” Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, die Hälfte der Nachzählungen sei beendet.

Istanbul – größte Stadt des Landes und zentrale Schaltstelle der Wirtschaft – war lange AKP-regiert. Die Stimmung in der Stadt ist angespannt. Zeitungen berichteten von CHP-Abgeordneten oder Helfern, die auf Säcken voller Stimmen schliefen, um sie zu “beschützen”. Einige Analysten warnen vor Gewalt, sollte sich das Ergebnis umkehren.

Angesichts der Konflikte um die äußerst knapp ausgegangene Kommunalwahl in der türkischen Millionenmetropole Istanbul hat der Europarat in einem “außergewöhnlichen Schritt” das Mandat seiner Wahlbeobachter verlängert. In einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme des entsprechenden Büros hieß es, man erkenne an, dass es im Fall von engen Wahlergebnissen Beschwerden oder Nachzählungen gebe.