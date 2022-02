Ein Nackter hat am Montagnachmittag in einer betreuten Unterkunft in Wien-Leopoldstadt randaliert.

Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der unbekleidete 28-Jährige aggressiv und schlug einem Beamten mit der Faust ins Gesicht.

Der Slowake wurde festgenommen, der Verletzte musste ins Spital gebracht werden und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.