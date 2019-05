Nadal kämpft gegen Djokovic um seinen neunten Titel in Rom

Rafael Nadal kämpft am Sonntag im Masters-1000-Turnier in Rom gegen Novak Djokovic um seinen neunten Titel in der italienischen Hauptstadt. Nadal besiegte im Halbfinale Stefanos Tsitsipas 6:3,6:4, Djokovic tat sich gegen Diego Schwartzman mit 6:3,6:7,6:3 etwas schwerer. In direkten Duellen gegen Nadal liegt der Serbe mit 28:25 knapp voran.

Nadal gelang im ersten Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas die Revanche für die Niederlage vergangene Woche in Madrid. Nach 103 Minuten verwertete der 32-jährige Spanier im Foro Italico seinen ersten Matchball zum 6:3,6:4 gegen den 20-jährigen Griechen. Tsitsipas zeigte zwar eine gute Leistung, das Husarenstück, den Sandplatzkönig Nadal innerhalb von einer Woche zweimal zu bezwingen, gelang ihm aber nicht.

Novak Djokovic gewann das zweite Halbfinale gegen den argentinischen Außenseiter Diego Schwartzman mit 6:3,6:7(2),6:3. Nun kommt es zur insgesamt 54. Begegnung mit Nadal. Es ist die erste seit dem Finale bei den Australian Open in Melbourne, als Djokovic dem Spanier in drei Sätzen keine Chance ließ. Nadal gewann allerdings die beiden jüngsten Duelle auf Sand (2017 und 2018).