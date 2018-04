Nächste „Schnittpartie“ für Ried

Von Roland Korntner

„Wir haben zweimal zu Null gespielt, vier Punkte geholt und die Spiele waren in Ordnung.“ So bilanzierte mit Fränky Schiemer der Interimstrainer der SV Guntamatic Ried. Er wird heute (20.30 Uhr/live ORF Sport +) in Wr. Neustadt zum dritten Mal nach dem 2:0 gegen Wattens und dem 0:0 in Kapfenberg als Interimscoach auf der Bank sitzen. Mit der nächsten „Schnittpartie“ gegen einen direkten Gegner wird gleichzeitig das letzte Viertel der Meisterschaft eingeläutet. Neun Spiele, in denen sich die auf Rang vier zurück gefallenen Innviertler nicht mehr viel erlauben dürfen. Das gilt freilich auch für die Niederösterreicher, die im Winter noch einmal nachgerüstet haben: „Sie merken jetzt auch, dass es nicht leicht ist, mit so einer Drucksituation umzugehen. Das wollen wir ausnutzen“, so Schiemer. Gleichzeitig erinnerte er an den 3:0-Erfolg im ersten Saisonduell in Wr. Neustadt. „Das war ein echter Befreiungsschlag, eines unserer besten Saisonspiele“, hofft Schiemer auf eine Wiederholung. Im Training setzte er dieser Tage vor allem Tor-Abschlusstraining: „Da habe ich versucht, Inputs zu geben.“

Der FC Blau Weiß Linz hofft am Freitag den 13. auf das Glück des Tüchtigen, will nicht ohne leere Hände aus Innsbruck heimkehren. Gegen den Tabellenführer, der seit sieben Spielen ohne Punkteverlust ist, sind die Linzer heute (18.30 Uhr) aber krasser Außenseiter.