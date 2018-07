Nächste Woche fallen erste Urteile im „Quäler-Prozess“

SALZBURG — Vorerst vertagt wurde am Dienstag am Salzburger Landesgericht der Prozess gegen drei Burschen und drei Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren, denen vorgeworfen wird, im März eine 13-Jährige schwer misshandelt zu haben. Gegen vier der Bandenmitglieder werden nach weiteren Zeugeneinvernahmen für kommenden Dienstag die Urteile erwartet. Die Anführer der Bande, ein Brüderpaar im Alter von 15 bzw. 17 Jahren, werden einem psychiatrischen Gutachten unterzogen. Dabei soll geklärt werden, ob sie in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher kommen. Erst nach Vorliegen dieser Expertise wird der Prozess gegen sie fortgesetzt.

Streit begann bei Schuhen

Klar ist, dass der Streit zwischen den Jugendlichen wegen Schuhen begonnen hat und eskaliert ist. Die 13-Jährige wurde durch Ohrfeigen, Tritte und Schläge verletzt, mit Zahnpaste und Schminke beschmiert und schließlich mit Wasser übergossen sowie mit einer Zigarette gebrannt. Sie erlitt Hämatome, Prellungen und eine Brandwunde.