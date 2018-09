Nächster Akt in der Rendi-Wagner-Kür

Pamela Rendi-Wagner setzt am Dienstag den nächsten Schritt am Weg zur ersten SPÖ-Chefin. Nach der Designierung durch das Parteipräsidium wird sie nun mit dem Vorstand auch ein breiteres Gremium zur Kandidatin für den Parteivorsitz nominieren. Im Anschluss wird sie sich erstmals inhaltlich äußern. Ihre endgültige Wahl erfolgt bei einem Parteitag Ende November.

Ob am Dienstag bereits weitere Personalia anstehen, war vorerst offen. Da die Klubsitzung der Abgeordneten vor dem Vorstand stattfindet, war bis zuletzt unsicher, ob Rendi-Wagner schon am Dienstag den Vorsitz der Fraktion von Christian Kern übernimmt. Ebenfalls nicht fix war, ob die designierte Chefin Umbesetzungen in der Parteizentrale oder im Klub vornimmt.

Für letzteres wäre freilich ein freiwilliger Verzicht des geschäftsführenden Klubobmanns Andreas Schieder vonnöten. Kolportiert wird, dass Rendi-Wagner eine wichtige Rolle für den früheren Kanzleramtsminister Thomas Drozda vorschwebt, allenfalls könnte auch eine neue Funktion geschaffen werden.