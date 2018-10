Nächster Lostag für Berliner Regierung

Landtagswahl in Hessen könnte Zentrifugalkräfte in Merkels Großer Koalition entfesseln

Den sechs Millionen Hessen geht es im Schnitt ziemlich gut. Die Konjunktur läuft, die Arbeitslosenrate sank im September mit 4,4 Prozent auf den niedrigsten Stand seit 1981, die Zahl der Beschäftigten ist um 2,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Harmonischer Kontrast zur Berliner Kakophonie

bezahlte Anzeige

Und das, obwohl seit fast fünf Jahren ein Grüner das Großressort Wirtschaft, Energie und Verkehr verantwortet: Tarek Al-Wazir, 1981 in Offenbach geborener Sohn eines jemenitischen Ex-Diplomaten und einer sudetendeutschen Lehrerin, ist Umfragen zufolge sogar Hessens beliebtester Politiker. Noch beliebter als der schwarze Landesvater Volker Bouffier, der die CDU nach den Landtagswahlen im Jahr 2013 in eine Koalition mit den Grünen geführt hat.

Dieses Experiment funktionierte besser als Pessiministen in beiden Parteien befürchtet hatten. „Wir haben gezeigt, dass man ohne Krawall sehr erfolgreich regieren kann“, sagt Bouffier. Das ist natürlich als Seitenhieb auf Berlin zu verstehen, wo CDU, CSU und SPD seit Monaten erfolgreich alles tun, um nur ja nicht den Eindruck eines gedeihlichen Miteinanders aufkommen zu lassen.

Warum der Ministerpräsident ziemlich sauer auf die Berliner Kakophoniker ist, liegt auch auf der Hand: Denn so gut es den Hessen auch gehen mag, profitieren tut die CDU davon nicht im geringsten. Sie droht vielmehr bei der Landtagswahl ähnlich abzuschmieren wie vor zwei Wochen die CSU in Bayern. Von den 38 Prozent, die die CDU vor fünf Jahren auf sich vereinen hatte können, drohen zehn Prozentpunkte verloren zu gehen – in der einen Umfrage etwas weniger, in anderen sogar noch mehr.

Grüne im Aufwind, SPD im Sinkflug

In Hessen dürfte zudem die These, wonach in einer Koalition immer der Juniorpartner Wahlen fürchten muss, falsifiziert werden: Die Grünen steuern – ebenso eine Parallele zur jüngsten Bayern-Wahl – eine Triumph an. Fast eine Verdoppelung der 2013 erreichten 11 Prozent könnte am Sonntag drin sein.

Für den Wahlabend keinen Sekt einzukühlen brauchen dagegen die Sozialdemokraten. Mit ihrem Spitzenkanddidaten Thorsten Schäfer-Gümbel droht der SPD zwar kein einstelliges Ergebnis wie in Bayern, aber ein Absturz Richtung 20 Prozent von fast 31 Prozent im Jahr 2013 ist in der einstigen roten Hochburg Hessen um nichts weniger katastrophal.

Auf Erfolgskurs ist einmal mehr die rechtspopulistische AfD, die 2013 mit vier Prozent noch den Einzug ins Wiesbadener Parlament verpasst hatten, nun aber sicher drin sein dürfte und sogar auf eine Verdreifachung ihres letzten Ergebnisses hoffen kann. Die AfD wird dann in allen 16 deutschen Landtagen vertreten sein.

Ebenso ziemlich sicher in den hessischen Landtag einziehen werden FDP und Linke.

Sollten CDU und SPD tatsächlich wie erwartet abstürzen, wird die Koalitionsfrage nicht nur in Wiesbaden spannend. Denn dann drohen die nach der Bayern-Wahl eben mit Blick auf den kommenden Sonntag unterdrückten internen Querelen bei Rot und Schwarz aufzubrechen. Je mehr Bouffier verliert, desto stärker werden in der Union jene Zentrifugalkräfte, die Kanzlerin Angela Merkel beim CDU-Parteitag im Dezember gern entthronen würden. Mindestens ebenso gefährdet ist Merkels Position durch jene Genossen, die die Große Koalition von Anfang an nicht wollten und SPD-Chefin Andrea Nahles zum Absprung drängen. Keine Geringe als CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat vorgestern nicht ausgeschlossen, dass die Koalition zerbrechen könnte.

Schwarzes Hoffen auf die Grünen

Retten könnten Merkel pikanterweise die Grünen: Werden sie stark genug, damit Bouffier das schwarz-grüne Bündnis fortsetzen kann, könnte die Berliner Koalition überleben. Vorausgesetzt natürlich, die SPD gerät nicht völlig außer Kontrolle.