Nächster Meilenstein auf Trauners Höhenflug

Von Christoph Gaigg



Im Sommer 2017 war Gernot Trauner gerade mit der SV Ried aus der Bundesliga abgestiegen. Hinter ihm lag eine Saison voller Enttäuschungen inklusive Kreuzbandriss und mit nur zehn Einsätzen in der höchsten Spielklasse. Weniger als anderthalb Jahre später schwebt der Jung-Papa von Zwillingen auf Wolke sieben. Nach dem Höhenflug mit dem LASK ist mit seiner ersten Nominierung für das A-Nationalteam ein weiterer Meilenstein hinzugekommen. Es ist der Lohn für seit Monaten bärenstarke Auftritte als Abwehrchef der Athletiker.

„Eine Riesen-Ehre“

„Für viele war es nur eine Frage der Zeit. Ich selbst habe mir aber nie diesen Druck gemacht, so etwas kann man nicht planen. Man kann nur schauen, dass die Leistung im Verein passt. Es ist eine Riesen-Ehre für mich“, sagte der Linzer. Am Montag hat Teamchef Franco Foda den 26-Jährigen angerufen, um ihm die freudige Nachricht mitzuteilen. „Er sagte, es sei ein Resultat der Leistungen der letzten Wochen und Monate“, erzählte Trauner.

Am kommenden Montag versammelt Foda sein Team in Bad Waltersdorf, ehe es am 12. Oktober (Freitag) in der Nations League in Wien gegen Nordirland geht. Vier Tage später steigt der Test auswärts gegen Dänemark. „Ich bin schon gespannt auf das Niveau im Team. Ich kann mich mit den besten Spielern Österreichs vergleichen. Mir ist bewusst, dass die Qualität im Nationalteam zur Zeit richtig groß ist, ich freue mich darauf, dass ich Erfahrungen sammeln darf“, meinte der Verteidiger.

Mit seinen Chancen auf einen Einsatz habe er sich noch nicht befasst. Im Pflichtspiel gegen die Nordiren dürfte Foda allerdings nicht viel verändern, obschon Abwehrspieler wie Sebastian Prödl oder zuletzt Aleksandar Dragovic in ihren Klubs nicht erste Wahl waren.

„Stärken einbringen“

„Der Stamm steht, mir ist bewusst, dass ich nicht gleich in der Startelf stehen werde. Aber ich werde versuchen, meine Stärken einzubringen, mich so gut wie möglich zu verkaufen. Wenn ich ein paar Minuten kriege, würde ich mich irrsinnig freuen. Aber selbst wenn ich nur so dabei bin, ist es ein großer Erfolg“, blieb Trauner bescheiden.

Er ist übrigens der einzige Neuling im 24-Mann-Kader. Teamkollege Thomas Goiginger (Foda: „Ein sehr interessanter Spieler“) steht auf der Abrufliste, Alex Schlager und Maximilian Ullmann sind erneut bei der U21 dabei.