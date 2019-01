Nächstes Comeback beim HC Linz

Im Vorjahr wurde er HLA-Torschützenkönig, jetzt soll Srdjan Predragovic den HC Linz AG ins Handball-Play-off schießen. Der bosnische Rückraumbomber, nach Klemens Kainmüller und Ante Grbavac der dritte Neuzugang, kommt per Leihe bis Sommer retour. „Nach dem Anruf aus Linz habe ich nicht lange überlegen müssen“, schmunzelte der 23-Jährige, der zuletzt von Göppingen in die zweite deutsche Bundesliga verliehen war. „Wir haben endlich eine Mannschaft, mit der man Handball spielen kann“, meinte Trainer Zoltan Cordas entsprechend gut gelaunt. Kapitän Dominik Ascherbauer sieht zwar „Licht am Ende des Tunnels“, mahnte aber vor zu viel Übermut: „Es muss jeder dem Sport alles unterordnen.“ Matevcz Cemas und Sebastian Hutecek haben die Linzer übrigens verlassen.

Bei der WM unterlagen Österreichs Herren Norwegen mit 24:34 (13:16). Heute folgt das Duell mit Dänemark (20.45/live ORF eins).t.h.