Nächstes US-Urteil trifft Bayer

Erneut hat in den USA ein Gericht einem an Krebs erkrankten Kläger Recht gegeben, dass Monsanto nicht genügend vor den Risiken des Einsatzes des glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittels Roundup gewarnt hat. Daher wurde der zum deutschen Bayer-Konzern US-Produzent zu einer Schadenersatzzahlung von 81 Millionen Dollar verurteilt. Ein 70-jähriger Rentner hatte das Herbizid mit dem Wirkstoff Glyphosat über viele Jahre hinweg eingesetzt.

In der vergangenen Woche war die Jury bereits im vorentscheidenden ersten Teil des Prozesses einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass Roundup als wesentlicher Faktor für die Lymphdrüsenkrebserkrankung Hardemans einzustufen sei.

Bayer „enttäuscht“

Bayer zeigte sich in einer ersten Reaktion enttäuscht und kündigte an, Berufung einzulegen. Der Konzern hält aber weiter am Glyphosat-Einsatz fest.

Das Urteil ändere nichts am Gewicht von mehr als vier Jahrzehnten umfangreicher wissenschaftlicher Arbeit und den Schlussfolgerungen von Regulierungsbehörden weltweit, welche die Sicherheit unserer glyphosatbasierten Herbizide und die Schlussfolgerung stützen, dass diese nicht krebserregend seien, hieß es bei Bayer. Auch habe das Urteil habe keinen Einfluss auf zukünftige Fälle – jedes Verfahren sei auf Basis der jeweiligen Umstände gesondert zu betrachten, wurde betont.

Wohl richtungsweisend

Dennoch ist der Fall für Bayer hochbrisant, da es sich um einen richtungsweisenden „Bellwether Case“ handelt. Damit ist im US-Recht eine Art Musterfall in einem Massenverfahren gemeint. Mehrere dieser repräsentativen Fälle sind angesetzt. Sie sollen den Streitparteien helfen, das Ausmaß von Schäden und die Höhe denkbarer Vergleichszahlungen besser abschätzen zu können.

Insgesamt sind bei dem zuständigen US-Richter Vince Chhabria mehrere Hundert Klagen von Landwirten, Gärtnern und Verbrauchern gebündelt. Die Gerichtsstreitigkeiten belasten Bayer auch massiv an der Börse. Mittlerweile fiel der Börsenwert des Konzerns deutlich unter den Kaufpreis von rund 63 Milliarden Dollar, den die Leverkusener für die Übernahme bezahlt haben. Bayer-Chef Werner Baumann verteidigt nach wie vor den Milliarden-Zukauf. „Der Monsanto-Kauf war und ist eine gute Idee“, betonte er gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

Weiteres Unheil droht

Für Bayer dürfte das Unheil noch lange nicht vorbei sein.

Ende Jänner lagen dem Konzern Klagen von 11200 US-Klägern vor. Angesichts der Erfolge, die gegen Bayer vor Gericht errungen wurden, dürften weitere Klagen folgen. Experten der US-Bank JPMorgan rechnen damit, dass die Zahl mindestens 15.000 erreichen wird. Anleger würden die drohenden Rechtskosten derzeit auf 15 bis 20 Mrd. Dollar taxieren.