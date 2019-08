Nächtlicher Großbrand in Zimmerei

EGGELSBERG — 15 Feuerwehren kämpften in der Nacht zum Dienstag mit rund 230 Mann gegen einen Großbrand in Eggelsberg (Bezirk Braunau) an. Das Feuer war nach Mitternacht in der Materialanlieferungshalle einer Zimmerei ausgebrochen. Darin befanden sich laut Polizei neben Holz auch fünf mit Maschinen und Werkzeug beladene Lieferwagen, unzählige Handmaschinen sowie ein Lacklagerraum mit diversem Material.

Der Seniorchef der Firma, der ganz in der Nähe wohnt, und auch einige Nachbarn hatten den Notruf gewählt. Sie waren durch die lauten Geräusche der zerberstenden Eternitplatten auf den Brand aufmerksam geworden. Die Florianijünger waren bis zum Morgen im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen und eine angrenzende Halle zu retten. Das Gebäude samt Holzplattenlager brannte komplett aus.

Zwei Personen wurden vom Roten Kreuz vor Ort versorgt, ein Transport ins Spital war aber nicht nötig. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt, dürfte aber in die Hunderttausende gehen, zumal die betroffenen Bereiche voraussichtlich zum Teil nicht mehr saniert werden können.

Die Brandstelle wurde von einem Brandsachverständigen und einem Brandermittler untersucht. Sie vermuten einen Defekt im elektrischen Installationssystem als Ursache.