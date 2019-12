Nagelneue Sauna in Flammen

STEINBACH AM ZIEHBERG — Er wollte eine Sauna für die kalten Wintertage installieren — doch die Schwitzhütte brannte bereits bei der ersten Probebeheizung ab. Und beinahe auch das Wohnhaus: Ein Paar aus Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf) hatte in der Nacht zum Donnerstag Riesenglück, nicht sein gesamtes Hab und Gut zu verlieren. Der 51-Jährige hatte am Nachmittag die Sauna im aus Holz gebauten Gartenhaus fertiggestellt. Gegen 15 Uhr heizte er ein und vergaß vermutlich in der Folge, sich weiter um die Sauna zu kümmern. In der Nacht — es war bereits zwei Uhr — wachte die Ehefrau durch lautes Knistern auf. Die 51-Jährige weckte ihren Gatten, der sich sofort daran machte, mit einem Gartenschlauch und einem Feuerlöscher die Flammen zu bekämpfen. Er musste schließlich aufgeben und die Feuerwehr alarmieren. Einsatzkräfte von acht Wehren gelang es, das in drei Metern Entfernung stehende Wohnhaus zu retten — die Fassade, zwei Fenster ein Jacuzzi und ein Geländer wurden jedoch in Mitleidenschaft gezogen. Der Hausbesitzer erlitt beim Löschversuch eine leichte Verbrennung an einer Hand.