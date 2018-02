Nana Mouskouri: Forever Young (Universal)

Die schwarze, viereckige Brille, die zu ihrem Markenzeichen wurde, trägt Nana Mouskouri auch mit 83 Jahren. Und sie singt noch immer. Ihr neues Album heißt „Forever young“. Ewig jung sind die 15 Titel tatsächlich — von Elvis‘ „In the Ghetto“ bis Bob Dylans „Wallflower“. Es ist eine Hommage an musikalische Vorbilder und Weggefährten — von Charles Aznavour und Marlene Dietrich bis zu Amy Winehouse — und eben auch an Dylan, von dem sie sich den Titelsong ausgeliehen hat. Ein Vermächtnis sei die Platte nicht, das stellte die Sängerin in einem Gespräch klar, eher eine Erinnerung an jene, „die mir geholfen haben, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.“ Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann: Mehr als 300 Millionen CDs hat die Mouskouri verkauft und rund 1.200 Titel in verschiedenen Sprachen aufgenommen — nur Madonna hat unter den Sängerinnen mehr Scheiben abgesetzt. Klar, Mouskouris Gesang ist mit ihr gealtert, das ist auf „Forever Young“ auch zu hören. Ihre Stimme ist tiefer geworden, aber mit der Titelwahl überfordert sich die Griechin nicht. Songs wie „In the Ghetto“ oder der Dietrich-Titel „Lili Marlene“ passen zu ihrer Lage, auch Leonard Cohens „Hallelujah“ oder Udo Lindenbergs „Durch die schweren Zeiten“ kommen der dunklen Färbung entgegen.