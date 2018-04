Napoli im Serie-A-Schlager bei Juventus unter Siegzwang

In der italienischen Fußball-Meisterschaft kommt es am Sonntag (20.45 Uhr) möglicherweise zum vorentscheidenden Spiel um den Scudetto. Serienmeister Juventus Turin empfängt den vier Punkte zurück liegenden Verfolger SSC Napoli, der dieses Spitzenduell unbedingt gewinnen muss, um seine Titelchance zu wahren. „Juve“ kann dagegen mit einem Sieg auf sieben Zähler davonziehen.

„Wir werden versuchen, auch ihn Turin unsere Spielphilosophie durchzuziehen“, kündigte Napoli-Trainer Maurizio Sarri an, dem aber die Schwere dieser Aufgabe bewusst ist. „Natürlich wird das gegen so ein starkes Team noch dazu auswärts sehr schwierig. Sie zählen zu den besten Teams in Europa.“

Während Napoli am Mittwoch einen 4:2-Heimsieg über Udinese feierte, musste sich Juventus beim Abstiegskandidaten Crotone mit einem 1:1 begnügen, wodurch der Vorsprung von sechs auf vier Zählern schmolz. Juve-Coach Massimiliano Allegri kümmerte dieser Umstand aber wenig. „Vor eineinhalb Monaten hätte ich gerne vier Punkte Vorsprung gehabt“, erinnerte der 50-Jährige daran, dass sein Team Anfang März noch einen Zähler hinter Napoli gelegen war.

„Es sind noch so viele Spiele zu spielen, und am Sonntag wartet eine fantastische Herausforderung auf uns. Wir werden dafür bereit sein“, betonte Allegri. „Wir wissen, dass wir mit einem Sieg ganz nah am Titel sind.“ Es wäre der bereits siebente in Serie für Juventus, das sich im ersten Saisonduell am 1. Dezember des Vorjahres in Neapel mit 1:0 durchsetzte. Napoli wartet dagegen seit dem 3:2-Erfolg am 31. Oktober 2009 auf einen Auswärtssieg über „Juve“.