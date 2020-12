Napoli-Stadion wurde nach Diego Maradona benannt

Nach dem Tod der argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona hat die süditalienische Stadt Neapel beschlossen, ihr Stadion dem früheren Spieler des SSC Napoli zu widmen. Die Arena „Stadio San Paolo“ trägt ab sofort den Namen „Stadio Diego Armando Maradona“, teilte die Stadt am Freitag mit. In dem offiziellen Akt wurde Maradona als „größter Fußballer aller Zeiten“ bezeichnet. Der 1,65 Meter große Offensivspieler hatte von 1984 bis 1991 für den SSC gespielt.

Neapels Bürgermeister Luigi de Magistris hatte bereits kurz nach Maradonas Tod in der vergangenen Woche auf Twitter den Vorschlag geäußert, das Stadion im Gedenken an ihn umzutaufen. Mit dem Argentinier gewann der Verein 1989 den UEFA-Cup und wurde in den Jahren 1987 und 1990 italienischer Meister.

Seitdem genoss Maradona Kult-Status in Neapel. „Niemand außer ihm hat es geschafft, sich mit Körper und Seele in so einer Art mit Neapel zu identifizieren“, sagte De Magistris. Nach Maradonas Tod waren Hunderte Menschen trotz strenger Corona-Ausgangssperren zum Stadion und in verschiedene Teile Neapels gekommen, um zu trauern. Maradona war am Mittwoch vergangener Woche im Alter von 60 Jahren gestorben.