Napoli würdigt Maradona bei 4:0 über AS Roma

Napoli hat am Sonntag seinen früheren Fußball-Star Diego Maradona würdig geehrt. Vor und während der Serie-A-Partie gegen die AS Roma wurde dem Argentinier gedacht. Das Spiel gewannen die Neapolitaner mit 4:0. Der Leader AC Milan feierte auch ohne ihren verletzten Topscorer Zlatan Ibrahimovic einen 2:0-Heimsieg gegen Fiorentina und baute damit seinen Vorsprung gegenüber dem ersten Verfolger auf fünf Punkte aus. Diese Rolle nimmt nun Stadtrivale Inter ein.

Vor der Partie zwischen Napoli und Roma legte Kapitän Lorenzo Insigne einen Gedenkkranz im Stadion vor der Curva Nord ab, wo normalerweise die heißblütigsten Fans Platz nehmen. Später liefen alle Spieler mit einem speziellen Trikot auf, das an jenes der argentinischen Nationalmannschaft erinnerte, und hielten eine Trauerminute ab. In der zehnten Minute wurde das Spiel unterbrochen, um mit Applaus nochmals dem verstorbenen Maradona zu gedenken, der den Club zu seinen größten Erfolgen geführt hatte.

Dank Toren von Insigne, Fabian Ruiz, Dries Mertens und Matteo Politano feierte Napoli einen deutlichen Sieg gegen die Römer. Für die Hauptstädter war es die erste Niederlage seit Mitte September. Nur noch Milan und der sechs Punkte zurückliegende Titelverteidiger Juventus sind in der laufenden Meisterschaft ungeschlagen. Aber die Mailänder haben noch eine eindrücklichere Serie am Laufen. Sie sind zusammen mit Atletico Madrid – dem Gruppengegner von Österreichs Meister Salzburg in der Champions League – die einzige Mannschaft aus den Top-5-Ligen, die seit der Wiederaufnahme nach dem Corona-Lockdown im März ungeschlagen sind.