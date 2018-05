Natalie ist im freiwilligen Sozialjahr gereift

WELS – Natalie Graml aus Marchtrenk ist eine von 120 jungen Oberösterreichern, die derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) machen. Die 21-Jährige folgt einer Idee, die heuer 50 Jahre alt wird: Sie leistet einen Freiwilligen-Dienst in einer Sozialeinrichtung. „Mein Einsatz im Heilpädagogischen Kindergarten der Caritas in Wels macht mir viel Spaß – und es ist eine Bestätigung, dass ich mit der Wahl für meinen späteren Beruf richtig liege“, erzählt sie.

Weil sie ohne praktische Erfahrung keine Chance auf einen Studienplatz gehabt hätte, begann Graml im September 2017 in einer Außenstelle des Heilpädagogischen Kindergartens der Caritas. Sie holt die Kinder vom Bus ab, spielt mit ihnen, richtet ihnen das Mittagessen her und hilft auch bei administrativen Tätigkeiten. „Mir macht alles Spaß. Natürlich sind auch Tage dabei, die super anstrengend sind. Am liebsten spiele ich mit den Kindern und sehe, wie sie dabei Fortschritte machen“, erzählt die Marchtrenkerin. Auch von den Caritas-Mitarbeitern habe sie, was den Umgang mit beeinträchtigten Kindern betrifft, bereits jede Menge gelernt.

„Ich habe entdeckt, dass ich sehr belastbar bin“

Nicht nur die Kinder und die Caritas-Mitarbeiter profitieren von ihrem Engagement. Mit der Aufgabe ist die junge Frau auch persönlich gewachsen: „Ich habe entdeckt, dass ich sehr belastbar und multitaskfähig bin.“

Wesentlich ist im Freiwilligen Sozialen Jahr, dass die jungen Menschen pädagogisch und fachlich begleitet werden. Für das FSJ können 18- bis 24-Jährige bewerben, die Einsatzdauer beträgt zehn/elf Monate bei maximal 34 Wochenstunden. Die Teilnehmer sind sozialversichert, bekommen ein Jugendticket für die öffentlichen Verkehrsmittel, Verpflegung und Unterkunft und ein Taschengeld von 245 Euro pro Monat. Es ist auch als Zivildienst anrechenbar. Infos auf der Homepage unter www.fsj.at.