Nathalie hat erfüllende Aufgabe gefunden

Nathalie Kaiser (22) kann von Geburt an eine Körperhälfte nicht so gut bewegen, daher fand die Linzerin nach der Schule keinen Lehrplatz. Dass sie viele andere Stärken und Talente hat, entdeckte sie aber während der Beruflichen Qualifizierung bei der Caritas OÖ. In St. Elisabeth in Linz werden Jugendliche, die Schwierigkeiten haben, eine Lehrstelle zu finden, auf einen Beruf oder eine Ausbildung vorbereitet – mit Erfolg. Nathalie fand „ihre Stelle“ bei der Reinigungsfirma Elefantenstark, wo sie für die hauseigene Wäscherei verantwortlich ist.

Flink befüllt Nathalie die Waschmaschine

Der Reinigungstrupp ist vom Außendienst gerade zurückgekommen. Die Kisten mit gebrauchten Mops und Tüchern stapeln sich bei ihr. Flink sortiert sie die unterschiedlichen Materialien und befüllt damit zwei große Industriewaschmaschinen. Während sie noch das Waschmittel einfüllt, piepst es aus einer anderen Ecke. Der Trockner ist fertig – Nathalie flitzt hinüber, räumt die sauberen Lappen aus, trägt die volle Kiste ins Lager, wo sie alles fein säuberlich ins Regal einsortiert. „Es macht mir Spaß und alle Kollegen sind sehr nett. Ich bin froh, dass ich nach dem Praktikum gleich bei Elefantenstark habe bleiben können. Bevor ich bei der Caritas angefangen habe, bin ich ein Jahr lang nur Zuhause gesessen und habe nichts gemacht. Ich habe überall nur Absagen bekommen“, erzählt die junge Frau. Durch die Berufliche Qualifizierung entdeckte sie ihre Fähigkeiten und entwickelte sich persönlich weiter.

Firma und Caritas-Klient lernen einander kennen

Elefantenstark kooperiert seit einigen Jahren mit der Caritas und hat schon zuvor junge Menschen aus dem Arbeitstraining im Betrieb aufgenommen. „Wir geben den Jugendlichen gerne eine Chance. Die Zusammenarbeit mit der Caritas während eines Praktikums ist ideal, um sich in Ruhe gegenseitig kennen zu lernen. Mit Nathalie haben wir auf diese Weise eine junge motivierte Mitarbeiterin gewinnen können“, sagt Gerlinde Bauer von Elefantenstark in Linz.

„Wir sind immer über neue Partnerbetriebe dankbar, die den Jugendlichen eine Chance geben, Praktikumsplätze anbieten und – vorausgesetzt es passt – sogar eine Anstellung vergeben“, sagt Caritas-Mitarbeiterin Birgit Krammer. Sie leitet einen Teil des Trainerteams der Beruflichen Qualifizierung in St. Elisabeth. Dabei werden – derzeit knapp 100 – junge Menschen im Alter zwischen 15 und 30 innerhalb von drei Jahren auf einen Beruf oder eine Ausbildung vorbereitet. Nach einer ersten Orientierungsphase können sie sich zwischen den Ausbildungsbereichen „Technik und Industrie“ und „Küche und Gastronomie“ entscheiden. Infos unter Tel: 0732/ 797368-2835.