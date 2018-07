Nationalpark Kalkalpen – Wilder, artenreicher Bergwald

Sie kehrt wieder zurück, die pure, artenreiche Waldwildnis im südöstlichen Oberösterreich. Hier bilden das Sengsen- und Reichraminger Hintergebirge den Nationalpark Kalkalpen, der in seiner Naturzone an eine kleine kanadische Waldlandschaft erinnert.

Er ist das größte zusammenhängende Waldschutzgebiet Österreichs, der Nationalpark Kalkalpen. Auf eine 15.000 Hektar große Gebirgslandschaft greift der Mensch nicht mehr ein. Der Natur wird hier die Chance gegeben, sich nach mehreren Jahrhunderten menschlicher Einflussnahme wieder frei zu entwickeln. Mit einem von unberührter Wildnis geformten Mosaik verschiedenster Waldstandorte bietet der Nationalpark Kalkalpen für alle standorttypischen Waldlebewesen reichlich Lebensraum. Baumriesen, stehende und liegende Baumkadaver und dazwischen auf lichteren Stellen immer wieder keimendes Leben, ursprüngliche Wälder sind selten geworden.

Morsches Holz als Arche Noah

Mit „Wildnis“ wird den Bäumen mehr als drei Viertel ihrer Lebenszeit zurückgegeben und die Vielfalt der Arten unterstützt. Das Zulassen von Wildnis dient einem höheren Ziel, der Entstehung eines neuen laubdominierten Urwaldes. Das sind intakte Wald-Lebens-räume, die sich durch ungestörte Strukturen und Funktionsabläufe, eine hohe Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umweltbedingungen, Widerstandsfähigkeit sowie eine vielfältige Artenzusammensetzung auszeichnen. Nur vielfältige und unbeeinflusste Waldtypen bringen einen Reichtum an Tieren und Pflanzen hervor. Naturferne Wirtschaftswälder können Lebensraumfunktion nur zum kleinen Teil erfüllen. Es fehlt dort an der Vielfalt heimischer Baumarten und Waldtypen sowie an dem abwechslungsreichen Nebeneinander von jungen, alten und zusammenbrechenden Wäldern.

Gerade die Seltenheit von alten Wäldern führt zu einem Mangel an Alt- und Totholz. Dieses beherbergt aber die meisten und seltensten Arten. Von rund 13.000 im mitteleuropäischen Wald lebenden Pflanzen-, Pilz- und Tierarten sind etwa 4.500 im Laufe ihrer Entwicklung auf ausreichend Totholz angewiesen. Viele dieser Arten sind seltene, vom Aussterben massiv bedrohte Spezialisten, darunter finden sich rund 600 Pilzarten sowie Flechten und Moose. Im Nationalpark sind derzeit 1200 Käferarten bekannt, darunter befinden sich 418 holzbewohnende Arten. Immerhin 21 dieser Arten zählen zu den Urwald-Relikten.

Auch ein Großteil der Bienen- und Wespenarten sind auf Totholz angewiesen. Ein sehr seltener vom Buchentotholz abhängiger Käfer ist der prächtige hellblaue Alpenbock- käfer. Im Nationalpark Kalkalpen gibt es eine Population von internationaler Bedeutung. Vom seltensten Specht Österreichs, dem Weißrückenspecht, gibt es im Nationalpark Kalkalpen ebenfalls die dichtesten Bestände des gesamten Bundesgebietes. Zum Überleben braucht er bis zu 60 Festmeter stehendes und liegendes Totholz pro Hektar.

Wilde Vielfalt

Die Vielfalt an Lebensräumen und Waldtypen im Nationalpark Kalkalpen bedingen einen sehr hohen Artenreichtum. 1.000 Blütenpflanzen-, 1.560 Schmetterlings-, 17 Fledermausarten, überdurchschnittlich hohe Spechte- und Schnäppervorkommen sowie eine enorme Anzahl an Pilz- und Flechten- arten sind dokumentiert. Auch das Haselhuhn kommt hier in den dichtesten Beständen vor und ein weit verzweigtes Höhlensystem sorgt auch für eine unterirdische Lebenswelt im Schutzgebiet. Mit dem Höhlenlaufkäfer arctaphaenops muellneri und der Quellschnecke bythiospeum nocki verfügt der Nationalpark Kalkalpen über zwei Arten, die weltweit nur im Hinter- und Sengsengebirge vorkommen und in den oberen und unzugänglich Bachläufen tummelt sich die genetisch älteste Form der danubischen Bachforellen.

Die Wildnis erkunden

Ob zu den Gämsen, Birkhühnern oder botanischen Kostbarkeiten, ob Wildnisdurchquerungen, mit dem Kanu wandern oder Höhle erforschen – die Nationalpark Ranger bieten nicht weniger als 90 geführte Touren an. Das Programmheft ist in allen Nationalpark Besucherzentren erhältlich und wird auf Wunsch auch gerne kostenlos zugesandt. Bestellungen und Information unter 07584/3651 oder per Mail: nationalpark@kalkalpen.at. Noch mehr Infos: www.kalkalpen.at