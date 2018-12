Nationalrat setzte ersten Schritt zur Kassenreform

Mit der Zusammenführung der Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben in einer Finanz-Behörde hat der Nationalrat – mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ – am Dienstag einen ersten Schritt für die Sozialversicherungsreform gesetzt. Sie steht dann am Donnerstag zum Beschluss. Die SPÖ war gegen die Zusammenführung, den NEOS ging sie zu wenig weit.

Ex-Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) befürchtet, dass mit der Übernahme der Prüfung durch den in der Finanzverwaltung angesiedelten “Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben und Beiträge” weniger Geld für Pensionen, die Gesundheitsversorgung und Gemeinden zur Verfügung stehen wird. Außerdem sieht er darin einen verfassungswidrigen Eingriff in die Selbstverwaltung.

Seitens der NEOS würde Sepp Schellhorn die einheitliche Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben zwar begrüßen. Aber was die Regierung hier mache sei nur “Symbolik”. Es werde keine einheitliche Prüf- und Abgabenstelle geben, Doppelprüfungen – durch Sozialversicherung und Finanz – seien weiter möglich und Einsprüche müssten an unterschiedliche Stellen gerichtet werden.

ÖVP-Abg. Karlheinz Kopf und auch FPÖ-Staatssekretär Hubert Fuchs wiesen Stögers Kritik barsch zurück: Es sei “geradezu ehrenrühig gegenüber den Beamten der Finanz” zu behaupten, dass sie ihre Arbeit nicht gleichwertig jener der Sozialversicherungsmitarbeiter erledigen würden, empörte sich Kopf. “Wir lassen uns von Ihnen nicht unsere Beamten anpatzen”, forderte Fuchs eine Entschuldigung.

Ab 1. Jänner 2020 soll anstelle der Gebietskrankenkassen und des Finanzamts der “PLAB” für die Lohnsteuer-, Sozialversicherungs- und Kommunalsteuerprüfung zuständig sein. Davon verspricht sich die Regierung eine einheitliche Rechtsauslegung, Bürokratieabbau und Einsparungen. In einem zweiten Schritt sollen sämtliche lohnabhängige Abgaben in Form einer einheitlichen Dienstgeberabgabe zusammengefasst werden, kündigte Fuchs an.

Die Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH (ÖBIB) wird unterdessen zur Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG) umgewandelt – und auch die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) wird an die ÖBAG übertragen. Die entsprechenden Novellen zum ÖIAG-Gesetz 2000, Bundesimmobiliengesetz und Finanzmarktstabilitätsgesetz nahm der Nationalrat Dienstagabend an.

Zusammen mit den Regierungsfraktionen beschloss auch die SPÖ das Gesetz – nachdem die Frage der Arbeitnehmervertreter in einem Abänderungsantrag klargestellt wurde: Die Hauptversammlung wird drei von den jeweils größten Unternehmen wählen, die dann im Aufsichtsrat sitzen. SPÖ-Abg. Reinhold Einwallner kritisierte zwar noch die “Minibegutachtung” von vier Tagen, war mit dem Gesetz aber zufrieden.

Die NEOS stimmten letztlich doch nicht zu – weil sie, so Sepp Schellhorn, mehr staatlichen Einfluss und “Umfärbungen” befürchten. Umgekehrte hätte die Liste “Jetzt” (früher Pilz) gerne mehr staatliche Kontrolle, zudem vermisste Bruno Rossmann ein Verbot von Privatisierungen ohne ausdrücklichen vorherigen Beschluss.

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) versicherte, dass mit der “sehr modernen Struktur” für die neue Beteiligungs-AG kein Grund zur Sorge der NEOS vor mehr Staatseinfluss bestünde. Mit der Umwandlung der GmbH in die neue AG würden die Beteiligungen der Österreicher an u.a. OMV, Telekom, Post und Casinos Austria – im Wert von 23 Mrd. Euro – künftig verantwortungsvoll und professionell verwaltet.

Der Verbund bleibt im Eigentum des Finanzministeriums, die Beteiligung wird aber künftig von der ÖBAG verwaltet. Auch die vom Bund an der APK Pensionskasse AG gehaltenen Anteile gehen ins Eigentum der ÖBAG über.