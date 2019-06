Nationalrat wird Polit-Hauptbühne

Zum ersten Mal nach dem Aus für die Regierung Kurz und der Angelobung des Übergangskabinetts mit Brigitte Bierlein an der Spitze tritt am Mittwoch und am Donnerstag der Nationalrat zusammen. Bereits heute tritt der Verfassungsausschuss zusammen. Dort wird der im letzten Nationalratsplenum eingebrachte Neuwahlantrag behandelt.

Wahltermin könnte der 29. September werden. Die formale Zuständigkeit für dessen Festlegung liegt bei der Bundesregierung und dem Hauptausschuss. Im Antrag ist nur von „September 2019“ die Rede.

Initiativen der Parteien

Im Ausschuss stehen von SPÖ, FPÖ, Neos und Jetzt auch Initiativen vor allem für strengere Regeln zur Parteifinanzierung auf der Tagesordnung. Letztere wollen zudem auch ein Minderheitenrecht zur Ministeranklage einführen, eine erfolgreiche Fristsetzung bringt dieses Begehr fix ins Mittwoch-Plenum. Einen Antrag zur endgültigen Einführung des Rauchverbots in der Gastronomie will im Plenum die SPÖ einbringen. Dieser soll dann dem zuständigen Gesundheitsausschuss zugewiesen werden. Die ÖVP hat Zustimmung signalisiert, will zuvor aber ein mögliches dahin gehendes Urteil des Verfassungsgerichtshofes abwarten.

Ebenfalls per Initiativantrag will Ex-Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) das Verbot von Plastik-Tragtaschen ab 1. Jänner 2020 doch noch umsetzen. Kommt es dazu, könnten jährlich 5.000 bis 7.000 Tonnen an unnötigem Plastikmüll vermieden werden. Und Österreich wäre — neben Italien und Frankreich — einer der Vorreiter in Europa, betonte die Ex-Ministerin. Es könnte nach der Behandlung im Umweltausschuss im Juli im Plenum beschlossen werden.

Und auch per Initiativantrag will die SPÖ das öffentliche Trinkwasser in Österreich vor Privatisierung schützen. Im Detail sollen die Staatszielbestimmungen, in denen der Schutz des Wassers schon drinsteht, konkretisiert werden.

Neue Volksanwälte

Nachdem die aktuelle Funktionsperiode der Volksanwälte Gertrude Brinek (ÖVP), Günther Kräuter (SPÖ) und Peter Fichtenbauer (FPÖ) mit 30. Juni ausläuft (und Brinek nach zwölfjähriger Amtstätigkeit auf jeden Fall aufhören muss), hat der Hauptausschuss des Nationalrats dem Plenum einen Gesamtvorschlag für die Wahl des neuen Kollegiums unterbreitet.

Vorgeschlagen sind Werner Amon (ÖVP), Bernhard Achitz (SPÖ) und Walter Rosenkranz (FPÖ). Die Wahl erfolgt am Donnerstag.